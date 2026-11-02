TRENTO. Come ormai tradizione, anche quest’anno il Centro Servizi Culturali S. Chiara ha pensato ad un ricco cartellone di spettacoli dedicati alle famiglie per il periodo natalizio. Un ventaglio di proposte per tutti i gusti e per tutte le età, che accompagneranno il pubblico durante i giorni più belli e più attesi dell’anno, quelli del Natale.

Sono acquistabili in prevendita i biglietti per gli appuntamenti che, dal 20 dicembre al 1° gennaio catapulteranno il pubblico direttamente dentro la vera magia e la meraviglia che solo il Natale è in grado di regalare. Una serie di eventi imperdibili per grandi e piccini tra musica, danza, teatro, magia e illusionismo.

Si comincia domenica 20 dicembre dall’Auditorium S. Chiara di Trento (alle ore 16.30 e alle ore 20.30) con un classico del balletto come “Romeo e Giulietta”, portato in scena dal Balletto di Mosca-Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova: un ensemble composto da ballerini provenienti dalle principali compagnie russe nel quale preparazione accademica ed esperienze internazionali si sposano con l’irriverenza di talenti emergenti nel panorama della danza classica moscovita.

Il Balletto di Mosca proporrà al pubblico trentino "Romeo e Giulietta", tra i grandi balletti narrativi del Novecento, che si distingue per la sua intensità drammatica e per la profondità psicologica dei personaggi. Composto da Sergej Prokof’ev su ispirazione della tragedia di William Shakespeare, il balletto traduce il linguaggio teatrale in movimento, trasformando parole e versi in gesto, ritmo ed emozione. In scena la compagnia darà vita ad un’opera con una struttura fortemente cinematografica, con scene corali che si alternano a movimenti intimi, creando un flusso continuo che accompagna lo spettatore attraverso la Verona rinascimentale.

Martedì 22 dicembre ancora uno spettacolo dedicato alla grande danza. All’Auditorium Melotti di Rovereto arriverà il Balletto di Siena con un altro classico del balletto natalizio come “Lo Schiaccianoci” (ore 20.30), con regia e riallestimento coreografico affidati a Marco Batti, dopo quella celebre di Marius Petipa. Sulle celeberrime musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij, il maestro Batti rilegge in maniera fresca e spontanea – rivolgendosi a bambini e adulti - una favola moderna che da più di cento anni incanta intere platee di spettatori in tutto il mondo. Un classico intramontabile che porta in scena il Natale, che unisce il pubblico e che saprà riunire a teatro tutta la famiglia.

Sempre martedì 22 dicembre, ma in questo caso all’Auditorium S. Chiara di Trento (ore 18), sarà possibile assistere a “Walt Disney, un sogno lungo una vita”, uno spettacolo scritto e ideato dall’autrice e performer Giulia Galletti che racconta per tappe la storia del creatore di Topolino, attraverso dodici emozionanti video proiezioni in cui è lo stesso Walt a raccontare la sua vita in prima persona, dall’infanzia povera in una fattoria del Missouri, fino alla costruzione di un grande impero economico, alimentata da uno spirito imprenditoriale e al contempo visionario. Sul palco due splendide voci soliste (Giulia Galletti e Mattia Inverni), accompagnate da un’orchestra sinfonica di ventisei elementi diretta dal M° G. Guarino, dialogheranno con il racconto attraverso i più grandi successi tratti dal repertorio disneyano (Cenerentola, Mary Poppins, La Sirenetta, Il Re Leone, Frozen, Oceania, Inside out...solo per citarne alcuni).

Da giovedì 24 a domenica 27 dicembre, per celebrare i giorni più ‘magici’ dell’anno, arriverà al Teatro Sociale “Rendez-vous” di e con Victoria Thierrée-Chaplin, Jean-Baptiste Thierrée, Aurélia Thierrée, James Thierrée, celebre famiglia di artisti e circensi d'avanguardia, nipoti di Charlie Chaplin, che già nel Natale del 2019 incantarono letteralmente il pubblico del Sociale con “Bells & Spells – Campanelli e incantesimi”, tra umorismo surreale e magia.

Un “appuntamento” speciale, un viaggio nella memoria e nell’immaginazione, dove il passato torna a vivere attraverso il linguaggio del circo, del teatro e del music-hall. Victoria Thierré-Chaplin, Jean-Baptiste Thierrée, Aurélia e James Thierrée si ritrovano sulla scena per ripercorrere alcune delle esperienze artistiche che hanno segnato il loro straordinario percorso. Ne emerge una sorta di album di famiglia in movimento, fatto di immagini, ricordi, apparizioni e frammenti di spettacoli, ricomposti in una nuova forma, sospesa tra sogno e realtà.

Dal Cirque Bonjour, nato nel 1971, al Cirque Invisible, passando per opere come La Symphonie du Hanneton, Aurélia’s Oratorio, Raoul e Murmures des murs, “Rendez-vous” attraversa decenni di creazione e li trasforma in una sorprendente costellazione di momenti scenici. Un incontro tra generazioni e linguaggi, in cui il ricordo diventa materia teatrale e l’immaginazione prende il sopravvento, dando vita a uno spettacolo intimo, poetico e imprevedibile.

Infine, giovedì 31 dicembre (ore 20.30) e venerdì 1° gennaio (ore 18) conclusione dell’anno affidata a Luca Bono con “L’illusionista”, il primo one man show del giovane talento italiano della magia internazionale, diretto da Arturo Brachetti.

In “L’Illusionista”, il giovane Luca Bono ripercorre con sincerità e passione il proprio percorso umano e professionale, tra grandi illusioni, close up, manipolazione e coinvolgimento del pubblico: una formula originale e inedita per i palcoscenici teatrali che stupisce, emoziona, diverte e cattura gli spettatori di tutte le età. L’importante è dimenticare il classico mago con cilindro, bacchetta e frac, perché Luca Bono è sì uno straordinario illusionista, ma soprattutto un ragazzo normale in grado di fare cose eccezionali.

Ma “L’Illusionista” non è uno show di sole illusioni, bensì un lavoro teatrale autobiografico fresco e sorprendente che attraverso la magia veicola un messaggio forte: mai smettere di inseguire i propri sogni, poiché allenamento, determinazione e motivazione possono fare superare gli ostacoli che la vita ci riserva e aiutarci a realizzare anche i desideri più impensabili.

Informazioni

Biglietti acquistabili in prevendita su https://ticket.centrosantachiara.it/content o alle casse del Centro S. Chiara.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it o chiamare il numero verde 800013952.

C. L.