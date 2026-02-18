Giovedì 19 febbraio il palco del Jazz-LaB di Rovereto ospita i Watercolors 4tet, formazione composta da giovani musicisti attualmente impegnati nel percorso accademico del Dipartimento Jazz del Conservatorio “Bonporti” di Trento.



Il quartetto (qui in una foto di Christian Miorandi) nasce tra le aule del conservatorio con un obiettivo preciso: unire la tradizione jazzistica alle sonorità più moderne, attraversando la fusion degli anni Settanta fino a una rilettura elettrica del jazz acustico. Il risultato è un repertorio che alterna arrangiamenti personali di brani celebri a composizioni originali, mantenendo sempre una forte identità sonora.



Il progetto si muove tra groove funk, interplay dinamico e una ricerca timbrica attenta, in un dialogo continuo tra scrittura e improvvisazione. Come sottolinea Flavio Biondo anima della rassegna: “Si tratta di una proposta che guarda avanti, senza dimenticare le radici, e che conferma la volontà del Jazz-LaB di valorizzare non solo artisti affermati, ma anche le nuove energie del panorama musicale trentino”.