CITTÀ DEL VATICANO. Un taccuino dalla copertina di plastica nera custodisce il volto più intimo e inquieto di Papa Francesco. A svelarlo è il volume «Il diario spirituale di Papa Francesco», del cardinale argentino Victor Manuel Fernandez, che raccoglie alcuni degli appunti personali scritti da Jorge Bergoglio tra il 1992 e il 2024. Tra le pagine emergono confessioni sorprendenti: il pontefice racconta di aver visto tre volte il demonio e, in un'altra occasione, le porte dell'inferno.

In un passaggio datato 24 gennaio 2021, Bergoglio ripercorre tre esperienze risalenti agli anni precedenti. La prima dal finestrino di un'automobile, la seconda in una cappella carmelitana, la terza durante un incontro a Roma. «Non dimentico i suoi occhi minacciosi e, allo stesso tempo, seducenti», annotava. Nell'ultimo episodio racconta di averne udito anche la voce.

Ancora più inquietante il racconto affidato al diario il 7 giugno 2018. La sera precedente, mentre si preparava ad andare a dormire, Francesco scrive di aver visto le «porte dell'inferno». Un'esperienza che lo avrebbe profondamente terrorizzato, spingendolo a cercare conforto nella preghiera: «Ho preso il rosario come un'arma».

Dalle pagine emerge anche la profonda crisi spirituale attraversata dal pontefice tra il 2021 e il 2022, definita dal cardinale Fernandez come un periodo oscuro, segnato soprattutto dalle tentazioni legate all'esercizio del potere. Bergoglio rifletteva sul rischio di diventare qualcuno «che usa gli altri come burattini».

Non soltanto il demonio, dunque, ma anche la paura della vecchiaia, il pensiero della morte, i ricordi della famiglia e la compassione per gli ultimi. La pubblicazione degli estratti, autorizzata da Papa Leone XIV, restituisce il ritratto di un pontefice alle prese con fragilità, interrogativi e tormenti spirituali rimasti finora lontani dalla scena pubblica.