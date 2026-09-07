TRENTO. Per un intero fine settimana il Castello del Buonconsiglio si trasformerà in un palcoscenico dedicato all’antico Egitto. Sabato 12 e domenica 13 settembre arriva il “Weekend del Faraone”, due giornate di appuntamenti per tutte le età organizzate in occasione della mostra “Nelle terre del Nilo. Tesori egizi al Castello del Buonconsiglio”.

Non sarà una semplice visita alle collezioni: archeologia, teatro, arte visiva e gioco accompagneranno il pubblico alla scoperta di miti, rituali e curiosità della civiltà egizia. Le sale storiche del castello faranno da scenario a performance itineranti, enigmi, laboratori di scrittura geroglifica e spettacoli.

Un'attenzione particolare sarà riservata alle famiglie e ai bambini. Con “È arrivato un bastimento carico di…” i partecipanti dovranno seguire gli indizi legati a una misteriosa cassa arrivata da lontano e interpretare i reperti per scoprire usi e costumi della corte reale. L’attività, consigliata dai 6 anni, partirà dal Cortile di Castelvecchio sabato alle 15.30 e alle 16.30 e domenica alle 11.15, 15.30 e 16.30.

Nella Cappella Vecchia, dalle 15 alle 17, spazio invece a “Segni misteriosi: anch’io scrivo come gli Egizi”. I più giovani potranno imparare a tracciare i geroglifici e realizzare un proprio messaggio ispirato alla scrittura dell’epoca dei faraoni.

La Libreria Clesiana, sempre dalle 15 alle 17, ospiterà “Storie dalle Terre del Nilo”, con albi illustrati e racconti pensati per accompagnare i più piccoli tra leggende, piramidi e curiosità della vita nell’antico Egitto.

Tra gli appuntamenti più suggestivi anche la sand art di Nadia Ischia. Nella Sala G. Gerola andrà in scena “La magia della sabbia: viaggio nell’antico Egitto”: attraverso musica, luce e sabbia prenderanno forma divinità, animali sacri e grandi templi. Le performance sono previste sabato pomeriggio e domenica, con spettacoli ogni 30 minuti.