TRENTO. Ultima settimana del mese di ottobre e come accade ormai da diversi anni, anche alla nostra latitudine è invalsa l’abitudine di festeggiare Halloween. Che non a tutti piace ma che almeno ai più piccoli, cui viene ricordato lo storico “dolcetto o scherzetto”, in alcuni casi fa fare festa. Così le zucche intagliate e le feste a tema sono all’ordine del giorno nella settimana che precede il giorno di Ognissanti. E per i più piccoli – come sempre è sempre stato ricordato dal Trentino dei Bambini – le occasioni dono davvero tantissime. Alcune anteprime si sono svolte nello scorso week end.

Vediamo alcune delle tantissime proposte

Halloween al Muse – Trento.

Sabato 31 ottobre 2026 dalle ore 14 alle 19. Trasformare la paura in curiosità e meraviglia: laboratori, racconti, giochi e spettacoli per tutta la famiglia. Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento. Costo: attività compresa nel biglietto d’ingresso, gratuito con la MyMuse Membership

Halloween al Museo di Scienze Naturali Bolzano.

Venerdì 30 ottobre, dalle 15.30 alle 17.30. Ragni, serpenti e pipistrelli sono i vostri animali preferiti? Al Museo di Scienze Naturali di Bolzano vi aspetta un Halloween molto speciale: non solo dolcetti e scherzetti ma anche curiosità e informazioni scientifiche su animali e fatti che di solito fanno accapponare la pelle. Costo: 8 euro a bambino; target: per bambini della primaria; info: tel. 0471 412964, prenotazione obbligatoria.

Halloween al Castello di Avio

Sabato 31 ottobre, dalle 10 alle 22. Regalati un'avventura da brivido con la tua famiglia in un suggestivo maniero medievale come il Castello di Avio. E’ tornato l'evento “Una visita da brivido - Halloween al Castello di Avio”: speciali visite guidate per famiglie, animate dalle compagnie teatrali del territorio alla scoperta di storie e leggende di questo antico maniero posto alle porte del Trentino. L'appuntamento di quest'anno si suddivide su due fine settimana: quello appena trascorso e sabato 31 ottobre. Sabato 31, evento organizzato per tutta la giornata ed alla sera, dalle ore 10 alle ore 22.

Pedine e sortilegi – Mets San Michele all’Adige

Venerdì 30 ottobre, dalle ore 14. Le sale del museo si trasformano in un tabellone gigante da gioco per un’avventura misteriosa tutta da scoprire! Tante prove da superare, enigmi da risolvere e sfide avvincenti in cui mettersi alla prova: muniti di tablet, tanto coraggio e un pizzico di fortuna, a piccoli gruppi si gioca per conquistare un dolcissimo bottino finale. Costo: 5 euro, target: 6-11 anni; info: prenotazione obbligatoria entro mercoledì 28 ottobre tel. 0461.650314.

Halloween Party – Mag Museo Alto Garda – Riva del Garda.

Sabato 31ottobre dalle ore 14. Un pomeriggio ricco di attività sulle tracce del buio: un laboratorio di pittura fluorescente per un’esperienza sensoriale diversa dal solito, trasformarsi nei protagonisti della leggenda costruendo costumi da animali per proteggersi dal buio, trucca-bimbi, un laboratorio di luci e una mostruosa merenda. Info: Halloween al Mag: chi ha paura del buio? Ingresso gratuito; target: consigliato per bambini 4-14 anni; info: tel. 0464 573869 – info@museoaltogarda.it.

A tutta Cupola Kids – Planetario Rovereto.

Sabato 31 ottobre alle ore 16 ed alle 17. Speciale Halloween! Grazie al nuovo proiettore digitale, il Planetario diventa un piccolo cinema immersivo con proiezioni fulldome, a tutta cupola, per avere un’esperienza ancora più coinvolgente. Planetario del Museo di Scienze e Archeologia – Rovereto; costo: 4 euro a persona; target: 6-11 anni. Info: prenotazione obbligatoria.

Halloween a Borgo Valsugana.

Sabato 31 ottobre, pomeriggio. Il centro di Borgo Valsugana si accende di magia e mistero con “Halloween in Piazza”, un pomeriggio gratuito pensato per il divertimento di grandi e piccini. Le attività partono alle 14.30 nella galleria del Centro Commerciale Le Valli tra zucchero filato, postazioni truccabimbi e la consegna di un pass speciale, per poi trasferirsi alle 17 in piazza Degasperi, teatro di un'avventurosa caccia al tesoro a ritmo di musica e balli che premierà i partecipanti con tantissimi dolciumi.

Caccia ai fantasmi al Novella – Val di Non.

Sabato 31 ottobre dalle ore 9.30 alle 14.30. Il Parco si trasforma per una giornata da brividi immersa nella natura. Tra le gole rocciose e i sentieri sospesi si nascondono spiriti misteriosi: vieni ad aiutarci a stanarli tutti! Un’avventura formato famiglia, perfetta per grandi e piccoli esploratori coraggiosi. Ingresso gratuito per chiunque si presenti (più o meno) mostruosamente mascherato. Costo: intero 12 euro, ridotto (dai 3 ai 18 anni) 8 euro, famiglia (2 + 1 o più figli minorenni) 30 euro, gratuito per chi si presenta mascherato. Target: 3+; info: prenotazione non richiesta, in caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Caccia alla strega – Ala.

Sabato 31 ottobre, dalle 14. Percorso da brividi con storie, giochi, indovinelli e personaggi misteriosi con la Compagnia della Stella. Ogni 30 minuti, massimo 30 partecipanti per gruppo. A termine percorso una dolce sorpresa per tutti i bambini. Maggiori info in Halloween nei palazzi barocchi: caccia alla strega. Palazzo Pizzini – Ala; costo: 6 euro a persona; target: 5-14 anni (necessaria la presenza di un accompagnatore adulto). Info: prenotazione obbligatoria scrivendo a halloweenala@gmail.com. Halloween nei palazzi Barocchi di Ala

Shopping aspettando Halloween – Rovereto.

Una giornata, sabato 31 ottobre 2026 che si preannuncia carica di attività mostruosamente divertenti! Shopping Aspettando Halloween invade il centro della città della quercia per portare lo spirito di Halloween in ogni angolo! Laboratori, giochi, intrattenimento, musica, spettacoli… ce n’è per far divertire tutti i membri della famiglia! Maggiori info in Shopping Aspettando Halloween a Rovereto: una città da brividi.

Festa del m’Orto

Sabato 31 ottobre, 15-21, Orto San Marco Setàp

Quando la luna piena sorge e le ombre si allungano tra le piante, l’orto si trasforma: giochi e laboratori, swap party per il riuso e il riciclo di abiti, musica e tanto buon cibo. Info & iscrizioni: didattica@ortosanmarco.eu

Matiloriween e la casa stregata.

Venerdì 31 ottobre, ore 16, Scuole di Matassone, Vallarsa. Un pomeriggio da brivido tra brulè e caldarroste... ma attenzione alla casa stregata! Info: comune@comune.vallarsa.tn.it.

Festa di Halloween.

Venerdì 31 ottobre, ore 18, Cornè di Brentonico. La strega Carlotta accompagna i bambini a fare dolcetto e scherzetto e alle 20.00 tutti al circolo per la tradizionale castagnata. Info: www.icodizidicorne.it.

Non è Halloween – Palazzo Scopoli Tonadico.

Sabato 31 ottobre dalle ore 16 alle 18. Un pomeriggio di gioco e avventura tra streghe, guane e folletti del territorio. I bambini potranno cimentarsi in una divertente escape room stregata, tra enigmi, indizi e sorprese, con merenda mostruosa e premio finale. Non mancherà un laboratorio creativo per realizzare un originale mostriciattolo scacciapensieri da portare a casa, un laboratorio di pasticceria mostruosa e truccabimbi a tema. Costo: 15 euro a bambini, adulti accompagnatori gratuiti; target: 3-12 anni; info: su prenotazione al 320 3570242.

Halloween al Castello San Giovanni – Bondone.

Sabato 31 ottobre alle ore 17.30. Letture incantate, laboratorio creativo e spettacolo scientifico tra storie misteriose, curiosità e divertimento. Costo: gratuito; target: 3+; info: tel. 338.6527837.

Halloween al Paoli Hotel località Lochere Caldonazzo.

Venerdì 30 e sabato 31 ottobre, dalle ore 19. Due serata e tema Halloween da trascorrere in famiglia con animazione per piccoli e grandi. Info: prenotazione tel. 0461 700017.

Altri eventi di Halloween.

Martedì 27 ottobre, alle ore 17, Biblioteca comunale di Mattarello, Un laboratorio da paura. Letture a tema Halloween e attività creativa.

Venerdì 30 ottobre, alle ore 18, Civezzano. Sfilata di Halloween. Dolcetto o scherzetto per le vie del centro.

Venerdì 30 ottobre dalle ore 20.30 alle 23. Biblioteca comunale di Telve. Brividi in Biblioteca. Storie da ascoltare a fiato sospeso e giochi da urlo.