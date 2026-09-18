TRENTO. Tre giovanissimi rocker trentini e il sogno di farsi strada sul palco di X Factor. Gli Hålo, gruppo alternative rock nato a Trento nell’ottobre del 2022, hanno superato le audizioni del talent con tre sì. La band è composta da Andrea Scantamburlo, 18 anni, voce e chitarra, Diego Degiorgis, 20 anni, basso e cori, e Cristiano Torresani, 19, batteria e cori. Per la loro esibizione hanno scelto “Come tutto scorre” dei Negramaro.

La performance ha convinto Irama, Francesco Gabbani e Jake La Furia, mentre Paola Iezzi ha espresso l’unico voto contrario. A colpire Gabbani è stata in particolare la voce di Diego, che al giudice ha ricordato le sonorità dei Muse. Un apprezzamento importante per i tre ragazzi, che hanno così superato il primo impatto con il palco televisivo e conquistato l’accesso alla fase successiva della competizione.

A rendere ancora più speciale la serata c’era il tifo dei papà dei tre musicisti. Mentre Andrea, Diego e Cristiano affrontavano la giuria, i genitori seguivano l’esibizione dietro le quinte insieme a Giorgia, condividendo la tensione dell’audizione e poi la soddisfazione per i tre sì che hanno permesso alla giovane formazione trentina di continuare la propria avventura.

Il Trentino ha già lasciato il segno nella storia di X Factor con i The Bastard Sons of Dioniso, formazione della Valsugana che nel 2009 arrivò al secondo posto, conquistando anche il premio della critica. Negli anni altri musicisti del territorio hanno affrontato selezioni e fasi preliminari. Adesso tocca agli Hålo: il primo ostacolo è superato e l’avventura dei tre giovanissimi rocker trentini è cominciata con il piede giusto.

(foto da Sky)