TRENTO. Ci saranno anche alcuni personaggi del programma tv Gialappa Show nello spettacolo di Giovanni Vernia “Vernia o non Vernia. Sbriluccicoso Edition”. Il comico genovese sarà il 6 maggio all’Auditorium nella serata organizzata da Fiabamusic con il Centro S. Chiara (inizio ore 21; biglietti ancora disponibili). Scritto dall’artista insieme a Paolo Uzzi con la collaborazione nei testi di Paola Galassi, Giampiero Solari, Pablo Solari ed accompagnato dalle musiche del Maestro Marco Sabiu presente con l’artista sul palco “Vernia o non Vernia” è probabilmente lo show più autobiografico dell’artista.

Giovanni sin da piccolo è stato esuberante ed estroverso, come quando imitò la voce dello zio di Catania per tre giorni dopo le vacanze in Sicilia. Oltre al ragazzo normale e brillante laureato in ingegneria, possiede un talento artistico sorprendente nel canto e nell'imitazione. Questa doppia interiorità si esprime nel suo spettacolo "Vernia o non Vernia: questo è il problema", in cui si confronta con le diverse anime di sé stesso in modo irresistibilmente comico.

La regia del comico genovese offre uno spettacolo coinvolgente che mescola il privato con il pubblico, garantendo una liberatoria risata di riconoscimento finale. Vernia è conosciuto anche per la sua partecipazione al programma GialappaShow, dove propone le sue travolgenti imitazioni di personaggi come Jannik Sinner, Lauro e Damiano David dei Maneskin e Jovanotti con un recente duetto proprio con il vero Jova senza dimenticare la sua più recente creatura: il rapper Spasmo.