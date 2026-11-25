TRENTO. Giornata densa di appuntamenti, quella di oggi, contro la violenza sulle donne. Si comincia alle 9. La Provincia ha organizzato, con Tsm, Trentino School of Management, dalle 9.00 alle 13.15, presso il Castello del Buonconsiglio, un convegno di studi che analizzarà il fenomeno secondo una prospettiva interdisciplinare.

Dalle 15 alle 18, a palazzo Geremia, si terrà l'incontro «Non sempre si vede: riconoscere la violenza contro le donne con disabilità». Intervengono psicologhe e sociologhe.

Alle 16.30, presso l'Aula Magna dell'Istituto Arcivescovile, c'è il monologo teatrale «Il caso di Annalisa Baldovin».

Alle 17 alla Sala Gabardi Mosna, a Gardolo, ci sarà una serata informativa sulla violenza contro le donne con una rappresentazione teatrale e dibattito.

Alle ore 18.30 alla Sala Gerola, al Castello del Buonconsiglio, Euregio Klassika rinnova il proprio impegno con la seconda edizione del concerto «Oltre il Silenzio». Sul palco salirà DameIncanto, ensemble interamente femminile: soprani Chiara Vyssia Ursino e Melita Lamicela, mezzosoprano Antonella Arena, pianoforte Annamaria Calì. Interverranno Filomena Chilà, Consigliera comunale di Trento con delega alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere, e Barbara Bastarelli, Direttrice dei Centri antiviolenza del Trentino.

Sempre alle 18.30 al Teatro di Meano ci sarà «Devi solo ringraziare», un reading teatrale di e con Manuela Fischietti /Compagnia Rifiuti Speciali. A seguire, dibattito con Sofia Facchinelli del Centro Antiviolenza di Trento.

Alle 20.30 al Teatro di Villazzano si terrà lo spettacolo di Alessio Boni con Omar Pedrini «Uomini si diventa. Nella mente di un femminicida».



(foto Ansa tema)