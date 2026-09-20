ROMA. C’è anche Giada Signori tra le 16 ragazze che domani, lunedì 21 settembre, si contenderanno il titolo di Miss Italia 2026. La diciottenne di Ala, studentessa e atleta, rappresenterà il Trentino Alto Adige nella finale in programma al Castello di Santa Severa, in provincia di Roma.

Per Giada Signori si tratta dell’ultimo capitolo di un percorso cominciato a metà luglio a Trento, dove aveva conquistato il titolo di Miss Trento. Il primo agosto era arrivata la fascia di Miss Miluna Trentino Alto Adige a Pergine Valsugana, consegnata da Claudia Andreatti, Miss Italia 2006. Il 18 agosto, a Cogolo di Peio, la giovane di Ala aveva poi conquistato il titolo di Miss Trentino Alto Adige, ottenendo l’accesso diretto all’Academy nazionale.

Dalle 40 ragazze che hanno preso parte all’Academy, la selezione ha portato alle 16 finaliste che si giocheranno la corona. La serata conclusiva sarà condotta da Giulia Salemi e ripercorrerà anche l’esperienza vissuta dalle concorrenti durante le giornate di preparazione al Castello di Santa Severa, tra prove, coaching e momenti dedicati al loro percorso personale.

La finale di Miss Italia 2026 inizierà alle 21 e sarà trasmessa su San Marino Rtv, canale 550 del digitale terrestre e via satellite, e su RaiPlay. La parte conclusiva andrà in onda in diretta con la proclamazione della nuova Miss Italia. Per il Trentino Alto Adige gli occhi saranno tutti puntati su Giada Signori.