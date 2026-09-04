TRENTO. La commissione tecnica ha concluso il proprio lavoro e questa mattina, 4 settembre, ha comunicato i nomi delle 40 ragazze che accederanno all’Academy di Miss Italia, in programma dall’8 al 13 settembre. Tra le 20 Miss regionali c’è Giada Signori (sulla sinistra in foto), 18 anni di Ala, eletta a Cogolo di Peio Miss Trentino Alto Adige lo scorso 18 agosto. Tra le altre 20 ragazze selezionate dalla giuria nelle prefinali nazionali figura invece Eleonora Vantini, 18 anni di Trento, arrivata a Roma con il titolo di Miss Cinema Trentino Alto Adige.

Dall’8 al 13 settembre le 40 concorrenti di Miss Italia 2026 parteciperanno a Roma all’Academy di formazione. Al termine saranno scelte le ragazze che il 21 settembre si contenderanno il titolo di Miss Italia 2026.

Tra le protagoniste c’è dunque Giada Signori, 18 anni, di Ala, studentessa del Liceo economico-sociale. Pratica taekwondo a livello agonistico e svolge attività di volontariato con il Comune di Rovereto. Tra le sue passioni ci sono i viaggi, la musica e la Formula 1, mentre per il futuro immagina un percorso tra politica e moda.

A rappresentare il Trentino Alto Adige ci sarà anche Eleonora Vantini, 18 anni, di Trento. Frequenta il Liceo delle scienze umane e pratica basket a livello agonistico. Creativa e appassionata di moda, disegna e cuce abiti e sogna di lavorare nel settore, senza rinunciare all'obiettivo di studiare Psicologia e viaggiare nel mondo.

Per entrambe, quindi, si apre ora la fase decisiva dell’Academy di Miss Italia, passaggio che determinerà le concorrenti ammesse alla sfida finale per la corona 2026.