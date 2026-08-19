COGOLO DI PEIO. È Giada Signori, 18 anni, di Ala, la nuova Miss Trentino Alto Adige 2026. La giovane trentina ha conquistato la corona regionale nella finalissima andata in scena martedì 18 agosto in piazza Monari a Cogolo di Peio, davanti a un folto pubblico di residenti e turisti.

A contendersi il titolo sono state 33 finaliste, selezionate tra le oltre 300 ragazze che hanno preso parte alle tappe organizzate durante l'estate in diverse località della regione. A condurre la serata e a curarne la direzione artistica è stata Sonia Leonardi, titolare di Soleo Show ed esclusivista regionale di Miss Italia.

Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026 Giada Signori è Miss Trentino Alto Adige 2026

La giuria, presieduta da Mario Cappelletti, aveva incontrato le concorrenti già nel pomeriggio, durante un confronto a porte chiuse. L'obiettivo era conoscere non soltanto l'immagine delle ragazze, ma anche le loro esperienze, i progetti e le ambizioni. «Il nostro concorso è un percorso di crescita, un'esperienza autentica che valorizza la personalità, il coraggio e l'unicità di ogni partecipante», ha spiegato Sonia Leonardi.

La finalissima è stata anche un'occasione per promuovere la Val di Peio. Nel corso della giornata le concorrenti hanno partecipato a uno shooting a Pejo 3000 e a un'esperienza alle Terme di Pejo. Sul palco, invece, si sono alternate diverse uscite, dai look casual agli outfit sportivi fino al gran finale in abito da sera.

Ad arricchire lo spettacolo sono state le esibizioni delle atlete della Ginnastica Val di Sole, guidate da Silvia Costanzi, con coreografie aeree e acrobatiche. Spazio anche alla comicità con Lucio Gardin, che ha intrattenuto il pubblico durante la serata.

A conquistare la giuria è stata Giada Signori. Diciottenne, studentessa dell'indirizzo Economico-Sociale e atleta agonista di taekwondo, la giovane di Ala aveva già ottenuto la fascia di Miss Miluna Trentino Alto Adige nella finale regionale di Pergine Valsugana.

Con la vittoria di Cogolo di Peio, Giada rappresenterà ora il Trentino Alto Adige nel percorso nazionale di Miss Italia. Le finali nazionali sono in programma dall'8 al 13 settembre a Roma, mentre la finalissima si terrà il 21 settembre al Castello di Santa Severa e sarà trasmessa in diretta su RaiPlay.

La fascia di Miss Miluna Trentino Alto Adige è passata invece a Nicole Nietzsch, 26 anni, di Bolzano. Maestra d'asilo, laureata in Scienze dell'Educazione e mamma di una bambina di un anno e mezzo, proseguirà anche lei il percorso nel concorso.

Assegnate inoltre due fasce speciali. Deborah Nicolodi, 25 anni, di Canazei, ha conquistato il titolo di Miss Social Trentino Alto Adige 2026. Appassionata di sport di montagna e studentessa di recitazione, sogna di diventare attrice.

La fascia di Miss Chef Trentino Alto Adige 2026 è andata invece a Lucrezia Verdi, 23 anni, di Bolzano, studentessa di Scienze della Formazione Primaria, anche lei interessata a un futuro nel mondo della recitazione.

Sono complessivamente dieci le ragazze che formeranno la squadra del Trentino Alto Adige diretta alle Prefinali nazionali. La serata di Cogolo ha chiuso un tour che durante l'estate ha fatto tappa, tra le altre località, a Trento, Sarnonico, Canazei, Mori, Lavarone, Pinzolo, Rovereto, Cavalese, Fiera di Primiero, Andalo, Folgaria e Pergine Valsugana.