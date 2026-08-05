PIEVE DI LEDRO. La geopolitica può sembrare un tema distante, ma incide ogni giorno sulla vita delle persone attraverso il costo dell'energia, l'inflazione, il lavoro e i risparmi. Per comprendere meglio questi cambiamenti è in programma questa sera un incontro pubblico a Pieve di Ledro.

Ospite della serata sarà il giornalista Marco Pugliese, direttore del Centro Italiano di Strategia e Intelligence, che guiderà il pubblico in un'analisi degli attuali equilibri internazionali e dei possibili scenari del prossimo futuro.

L'obiettivo dell'iniziativa è offrire strumenti per leggere un mondo che cambia rapidamente, con un linguaggio accessibile e senza tecnicismi. L'incontro è rivolto a tutti coloro che desiderano capire meglio come gli eventi internazionali influenzino la vita quotidiana.

L'appuntamento è fissato per martedì 5 agosto alle ore 21 in piazza Mullheim a Pieve di Ledro. L'ingresso è libero.