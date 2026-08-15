FOLGARIA. Saranno trenta le concorrenti che domani, domenica 16 agosto, saliranno sul palco di piazza Marconi a Folgaria per una delle tappe più importanti del tour regionale di Miss Italia. L'appuntamento è alle 21.15, con ingresso libero e gratuito.

Nel corso della serata saranno assegnati tre titoli regionali: Miss Framesi Trentino Alto Adige, Miss Eleganza e Miss Sudtirol, quest'ultimo riservato alle ragazze nate o residenti in provincia di Bolzano. Le vincitrici conquisteranno l'accesso alle Prefinali Nazionali di Miss Italia.

L'evento è organizzato grazie alla collaborazione tra Azienda per il Turismo Alpe Cimbra, Comune di Folgaria e Consorzio Voglia di Folgaria. Regia artistica e conduzione saranno affidate, come nelle altre selezioni regionali, a Sonia Leonardi, titolare della Soleo Show.

La manifestazione inizierà già nel pomeriggio, quando sarà possibile assistere alle prove generali. Il centro di Folgaria ospiterà inoltre shooting fotografici, incontri con il pubblico e performance artistiche prima dello spettacolo serale.

Le trenta aspiranti miss, di età compresa tra i 18 e i 30 anni e qualificate durante le precedenti selezioni svolte in regione, sfileranno con il body istituzionale e il pareo, con gli outfit sportivi Givova e con gli abiti da sera.

Sul palco ci saranno anche Rebekka, con la sua musica, e i ballerini del Des Etoiles, protagonisti di esibizioni di samba, cha cha cha e jive. L'hair styling delle concorrenti sarà invece affidato ai professionisti del Salone Fashion Hair di Ori ed Elena di Rovereto, Salone Naty di Fiera di Primiero e Salone Magic Hair di Denise Roccabruna, in rappresentanza di Framesi.

Le vincitrici di Folgaria si aggiungeranno alle finaliste già individuate nelle tappe di Pergine, Andalo, Cavalese e Fiera di Primiero. Oltre al gioiello Miluna, riceveranno il pass per le Prefinali Nazionali, dove saranno presenti circa 200 candidate provenienti da tutta Italia.

La serata di Folgaria anticiperà di appena due giorni l'appuntamento decisivo della stagione. Martedì 18 agosto Cogolo di Peio ospiterà infatti, per il secondo anno consecutivo, la finalissima per l'elezione di Miss Trentino Alto Adige 2026.

La finale regionale, promossa dal Consorzio Turistico, dall'Azienda per il Turismo e dal Comune di Peio, vedrà anche la partecipazione del comico Lucio Gardin e sarà accompagnata da diverse esibizioni artistiche. La vincitrice del titolo di Miss Trentino Alto Adige 2026 accederà direttamente alla Finale Nazionale di Miss Italia.