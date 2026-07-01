TRENTO. La pioggia che dal primo pomeriggio del primo luglio ha interessato il capoluogo e che è proseguita senza interruzioni fino alla sera ha costretto gli organizzatori ad annullare l'atteso concerto di Fiorella Mannoia in Piazza Fiera, secondo appuntamento del Trento Summer Festival.

Le previsioni indicavano un possibile miglioramento delle condizioni meteorologiche in serata, ma le precipitazioni non hanno mai cessato, rendendo impossibile lo svolgimento dello spettacolo. La cantante romana avrebbe portato sul palco il tour dedicato alle canzoni di Fabrizio De André e Ivano Fossati.

Quello di Fiorella Mannoia avrebbe dovuto essere il secondo concerto della rassegna estiva dopo l'esibizione degli Stadio con Gaetano Curreri, che aveva inaugurato il festival la scorsa settimana.

Il programma del Trento Summer Festival proseguirà comunque domani sera con il concerto di Francesco Gabbani. Le previsioni meteo annunciano condizioni decisamente migliori, con cielo più stabile e temperature serali inferiori ai 30 gradi.

Gli organizzatori comunicheranno nelle prossime ore le modalità per il rimborso dei biglietti acquistati per il concerto annullato.