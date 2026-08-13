FIERA DI PRIMIERO. Grande successo di pubblico a Fiera di Primiero per la nuova tappa delle finali regionali di Miss Italia Trentino Alto Adige. La piazza adiacente al Comune ha registrato il tutto esaurito, confermando ancora una volta il forte legame tra la manifestazione ed il territorio.

Per il 23° anno consecutivo, Fiera di Primiero ha ospitato una finale del concorso, in una serata che ha saputo coniugare eleganza, spettacolo, moda e valorizzazione delle realtà locali. L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione del Comitato Fierainsieme, presieduto da Antonio Stompanato, dell’Apt locale, con il patrocinio del Comune di Primiero San Martino di Castrozza. Fondamentale anche il sostegno del sindaco Daniele Depaoli e di Antonio Stompanato presidente dell’Apt, che da oltre vent’anni accompagna con entusiasmo questa manifestazione.

A condurre la serata Sonia Leonardi, organizzatrice e direttrice artistica delle selezioni regionali, che ha guidato il pubblico alla scoperta delle numerose finaliste provenienti da tutto il territorio e qualificatesi durante le selezioni estive.

Le concorrenti si sono presentate alla giuria in diverse uscite, mettendo in evidenza non solo eleganza e bellezza ma anche personalità, sicurezza e capacità di stare sul palco. Al termine delle prove è arrivato il verdetto: a conquistare il titolo di Miss Sorriso Trentino Alto Adige 2026 è stata Nausica Cagol, 18 anni, di Baselga di Pinè. Ospite della serata il regista Cristian Marazziti che ha dato consigli alle ragazze che vogliono avvicinarsi al mondo del cinema.

Nausica, prossima studentessa di Economia e Management, è appassionata di pallavolo e coltiva da tempo una forte passione per il teatro e la recitazione. Una personalità poliedrica che ha saputo conquistare la giuria e che ora avrà l’opportunità di rappresentare il Trentino Alto Adige alle Prefinali Nazionali di Miss Italia 2026, in programma a Roma dal 1° al 3 settembre.

Ad incoronare la nuova Miss è stato il sindaco Daniele Depaoli, presidente di giuria, in una cerimonia che ha suggellato una serata particolarmente partecipata e sentita dal pubblico.

Grande spazio è stato dedicato anche alla moda ed alla promozione delle attività commerciali del territorio. La passerella ha ospitato le nuove collezioni autunno-inverno 2026/2027, presentate da alcune delle realtà più conosciute della zona: Bellotto Moda, Gaio Store, Petit Bijoux, Night and Day e Bancher che ha chiuso con una sfilata di abiti tirolesi e con i Krampus, figura mitologica nella tradizione locale.

«Ringrazio sinceramente tutte le località che ci stanno accogliendo con entusiasmo e professionalità – sottolinea Sonia Leonardi – Trento, Mori, Lavarone, Bar alla Spiaggia, Canazei, La Voliera sul Leno, Rovereto, Sarnonico, Pinzolo, Andalo, Cavalese, Pergine Valsugana, Folgaria, Fiera di Pirmiero e Cogolo di Pejo. Il nostro concorso continua a offrire alle ragazze un’esperienza di crescita personale, divertimento e valorizzazione dell’autostima. Al di là della competizione, è un percorso che permette loro di mettersi alla prova, acquisire sicurezza e, per alcune, trasformare un sogno in una concreta opportunità professionale».

A curare l’hair look delle concorrenti è stato il Salone Naty di Fiera di Primiero, guidato da Naty Pegoraro, in rappresentanza di Framesi, storico partner del concorso.

Un ringraziamento va inoltre ai media partner che seguono e raccontano il percorso delle concorrenti ed in particolare a Radio Dolomiti, partner ufficiale della serata.

Il calendario delle finali regionali prosegue ora con l’appuntamento di domenica 16 agosto a Folgaria, prima della grande Finalissima regionale in programma martedì 18 agosto a Cogolo di Peio.

Per il secondo anno consecutivo, sarà Cogolo di Peio ad ospitare l’atto conclusivo del percorso regionale, in una serata dedicata alla moda, allo spettacolo ed alla valorizzazione del territorio, promossa dal Consorzio Turistico, dall’Apt e dal Comune di Peio.

Sarà proprio durante la Finalissima che verrà incoronata la nuova Miss Trentino Alto Adige, alla quale si apriranno le porte della Finale Nazionale di Miss Italia, insieme ad un anno ricco di appuntamenti e iniziative come ambasciatrice della bellezza, del talento e della cultura della nostra terra.

La corsa alla corona regionale è dunque ormai arrivata alle battute finali: dopo il successo di Fiera di Primiero, riflettori puntati ora su Folgaria ed infine, su Cogolo di Peio.