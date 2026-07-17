LEVICO TERME. La comunità di Levico Terme si prepara a celebrare la festa patronale del Santissimo Redentore con un programma che si svilupperà tra sabato 18 e domenica 19 luglio. Due gli appuntamenti principali, entrambi ospitati nella chiesa parrocchiale e aperti gratuitamente alla cittadinanza.

Sabato 18 luglio, alle ore 21, è in programma il concerto di musica sacra che vedrà protagoniste la Corale parrocchiale San Pio X di Levico, la Corale parrocchiale Santa Maria di Pergine e la Banda cittadina di Levico Terme. L'ingresso sarà libero.

Domenica 19 luglio, alle ore 10.30, si terrà invece la messa solenne, presieduta da don Franco Pedrini in occasione del 60° anniversario della sua ordinazione presbiterale. La celebrazione sarà animata dalla Corale parrocchiale San Pio X di Levico.

L'iniziativa è organizzata dalla Parrocchia del Santissimo Redentore di Levico Terme con la collaborazione del Comune di Levico Terme e della Cassa Rurale Alta Valsugana. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.