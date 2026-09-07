TRENTO. Una giornata pensata per stare insieme, ritrovarsi e vivere gli spazi della comunità tra giochi, musica, momenti di riflessione e convivialità. È la Festa di Comunità delle parrocchie di Trento Nord, in programma sabato 19 settembre in piazza di Piedicastello, con un calendario di iniziative rivolto a tutte le età.

A promuovere l'appuntamento sono le parrocchie di Sant'Apollinare, Santi Cosma e Damiano, Cristo Re, Madonna della Pace e Santi Martiri, con il contributo della Circoscrizione Centro storico Piedicastello. Il filo conduttore della giornata sarà lo “Spirito di squadra”, tema scelto per accompagnare un pomeriggio all'insegna della partecipazione e della condivisione.

Si comincia alle 15 con la merenda per tutti, momento informale che aprirà la festa. Alle 16 spazio alla riflessione con Luciano Gottardi, che proporrà “La Bibbia in 30 minuti”. Subito dopo, alle 16.30, sarà la volta dei giochi per bambini e ragazzi, pensati per coinvolgere i più giovani e favorire lo spirito di gruppo.

Alle 17.30 è prevista la Santa Messa, mentre la serata proseguirà alle 19 con giochi e babydance. Alle 19.30 tutti a tavola con la pastascitta per tutti, con la possibilità di partecipare anche per chi segue un'alimentazione senza glutine. Per chiudere la giornata, alle 20.30, la musica dal vivo con il concerto degli Halo.

Accanto al programma principale non mancheranno altre proposte. Durante la festa sarà presente il mercatino missionario, insieme al “gioco delle scatole”. E per rendere ancora più partecipata la serata, l'organizzazione invita i partecipanti a portare le proprie torte da condividere dopo cena, trasformando il momento conclusivo in una vera occasione di convivialità.

Quest'anno la festa sarà inoltre accompagnata dall'inizio del percorso di catechesi, segnalato dagli organizzatori come una delle novità dell'appuntamento. Una proposta che affianca così ai momenti più festosi anche uno spazio dedicato alla vita delle comunità parrocchiali.

La Festa di Comunità vuole essere, prima di tutto, un'occasione per ritrovarsi senza distinzioni di età, coinvolgendo famiglie, bambini, ragazzi e adulti in una giornata costruita attorno alla condivisione. Le iscrizioni sono raccolte attraverso gli appositi fogli disponibili nelle chiese della comunità entro il 13 settembre.