TRENTO. Porte aperte a Ferragosto nei principali musei, castelli e siti archeologici del Trentino. Sabato 15 agosto gran parte della rete culturale provinciale resterà accessibile al pubblico, con un programma che affianca alle normali visite mostre, laboratori, attività per famiglie, spettacoli ed escursioni. Tra le proposte figurano il Muse, il Mart, i castelli provinciali, i siti della Trento romana e i musei delle palafitte.

Sul fronte dell’archeologia, saranno aperti lo Spazio archeologico sotterraneo del Sas e la Villa di Orfeo a Trento, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. A Fiavé, il Museo delle Palafitte e il Parco Archeo Natura accoglieranno i visitatori dalle 10 alle 19, mentre il Museo Retico di Sanzeno sarà visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. In programma anche iniziative e laboratori dedicati alla storia più antica del territorio.

Numerose le iniziative nei castelli del Trentino, aperti dalle 10 alle 18. Al Castello del Buonconsiglio si potrà visitare la mostra dedicata all’antico Egitto, con una visita guidata speciale alle 15. A Castel Beseno torneranno invece gli armigeri con combattimenti e un accampamento d’epoca, mentre a Castel Stenico saranno protagonisti i falconieri con dimostrazioni alle 11, alle 14 e alle 16. A Castel Caldes prosegue la mostra che mette a confronto la Pop Art e la Street Art, da Andy Warhol a Banksy.

A Trento il Muse sarà aperto dalle 10 alle 19, così come Palazzo delle Albere. Sul Monte Bondone, il Giardino Botanico Alpino proporrà degustazioni di infusi e cereali di montagna, mentre alla Terrazza delle Stelle il 15 agosto è prevista una passeggiata serale accompagnata da guide botaniche e astronomiche. Al Museo delle Palafitte di Ledro, aperto dalle 10 alle 18, alle 21 andrà in scena uno spettacolo di sand art dedicato alla vita nella preistoria.

Anche il Mart di Rovereto punta sulle attività per adulti e bambini. Alle 15 è prevista una visita guidata alla mostra dedicata a Giacomo Balla e, alla stessa ora, una visita animata per i più piccoli alla scoperta delle immagini e delle citazioni nell’arte. Restano visitabili anche Casa Depero, Palazzo delle Albere e la Galleria Civica di Trento.

Regolarmente aperti a Ferragosto anche le Gallerie, il Museo dell’aeronautica Gianni Caproni, il nuovo spazio Novecento Trentino ’14 ’72 e il Forte di Cadine. A San Michele all’Adige sarà visitabile dalle 10 alle 18 il Mets, con il percorso permanente dedicato alle tradizioni alpine e due esposizioni temporanee.

A Pieve Tesino, Casa De Gasperi e il Museo Per Via saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, mentre alle 16 è in programma una visita guidata a Villa Daziaro. Porte aperte anche ai musei di Luserna e all’Istituto culturale mòcheno di Palù del Fersina. Unica eccezione è il Museo Ladino di San Giovanni di Fassa, che resterà chiuso sabato 15 agosto per il consueto giorno settimanale di riposo, ma sarà aperto nelle giornate immediatamente precedenti e successive.