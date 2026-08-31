ROMA. Una lettera arrivata a giugno, prima ancora che la Rai presentasse i nuovi palinsesti, e un rapporto con una parte dell’azienda che sarebbe ormai arrivato a un punto di rottura. Il futuro di Francesca Fagnani a Viale Mazzini si fa improvvisamente incerto. La conduttrice di Belve, secondo quanto riferito dall’Adnkronos, avrebbe infatti comunicato attraverso il proprio procuratore la volontà di risolvere anticipatamente il contratto di esclusiva, che la lega alla Rai fino alla primavera del 2027.

Non si tratta, almeno per ora, di un addio ufficiale. Il contratto è ancora in essere e nelle ultime settimane ci sarebbero stati diversi contatti tra la giornalista e i vertici dell'azienda per cercare di capire se esistano margini per ricucire lo strappo. Ma la situazione resta delicata e, secondo le ricostruzioni, le interlocuzioni non avrebbero finora prodotto una soluzione.

Al centro della vicenda ci sarebbe soprattutto un rapporto di fiducia compromesso con una parte della Rai. Una frattura che non sarebbe legata a un unico episodio, ma a una serie di scelte e valutazioni sul percorso professionale della conduttrice. Tra i casi che hanno alimentato le tensioni c'è anche quello di Chi l'ha visto?.

Dopo l'addio di Federica Sciarelli, il nome di Fagnani era stato indicato tra quelli possibili per la conduzione dello storico programma di Rai3. Alla fine, però, la scelta è caduta su Raffaella Griggi, giornalista interna alla trasmissione. Una decisione che, secondo quanto ricostruito dal Corriere, non sarebbe stata apprezzata da Fagnani e avrebbe contribuito ad aggravare un rapporto già diventato più complicato.

Il nodo, tuttavia, sarebbe più ampio. Fagnani è ormai uno dei volti più riconoscibili della televisione pubblica e Belve, che conduce su Rai2 dal 2021, è diventato uno dei programmi di maggiore identità della rete. Proprio per questo la possibilità di una separazione avrebbe agitato i vertici di Viale Mazzini. La Rai ha reagito alle indiscrezioni definendo la giornalista «un asset fondamentale» e «una risorsa preziosa» per la Direzione Intrattenimento Prime Time, sottolineando anche l'esistenza del contratto di esclusiva.

La partita, dunque, è ancora aperta. Da una parte c'è la richiesta di interrompere il rapporto prima della scadenza naturale, dall'altra un'azienda che, almeno pubblicamente, non sembra intenzionata a considerare chiusa la collaborazione. Nel mezzo c'è il futuro di Belve, ma anche quello della stessa Fagnani, che negli ultimi anni ha consolidato in Rai uno spazio televisivo sempre più riconoscibile.

Non è ancora possibile parlare di un passaggio già definito verso un'altra emittente. Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore c'è anche Mediaset, ma al momento si tratta di uno scenario e non di un accordo ufficiale.

La certezza, per ora, è che la conduttrice non ha ancora lasciato la Rai. Ma quella lettera spedita nei mesi scorsi racconta di un rapporto che, almeno con una parte di Viale Mazzini, sembra essere arrivato a un passaggio decisivo.