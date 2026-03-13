ARCO. Prima o poi la grande ribalta televisiva sarebbe arrivata. Elisa Maino, la super-influencer arcense seguita sui vari canali social da circa 10 milioni di follower (3 milioni su Instagram, 6 milioni su TikTok e il resto su Youtube) è tra i protagonisti della nuova edizione di «Pechino Express», il reality esotico e on the road che da ieri sera va in onda in esclusiva su Sky e in streaming su Now.

A presentare il programma, come in passato, sarà Costantino Della Gherardesca, accompagnato da tre "inviati" assai noti al pubblico televisivo, il comico Lillo, la showgirl Giulia Salemi e il giornalista Guido Meda. La formula è simile a quella delle passate edizioni: 10 coppie di viaggiatori, tutti personaggi più o meno noti del piccolo e grande schermo e sempre più spesso appunto dei social, devono sopravvivere a un viaggio complicato che di puntata in puntata li porterà in giro per le strade e nelle case di Indonesia, Cina e Giappone.

Le dieci coppie sono "tematiche" ed Elisa Maino, arcense di San Martino da qualche anno trapiantata a Milano proprio per esigenze lavorative, costituisce insieme a Matteo Stanga la coppia dei "creator", termine contemporaneo utilizzato per indicare chi lavora nell'ambito social producendo costantemente nuovi contenuti specifici.

«Un viaggio imprevedibile e affascinante, stancante e indimenticabile, terminato il quale faranno ritorno a casa con gli occhi e l'anima pieni della bellezza che incontreranno sul loro percorso» annuncia la produzione affidata a «Banijay Italia» per Sky.

La vera posta in palio è proprio la visibilità sul piccolo schermo e sulla miriade di contenuti collegati al reality sui vari canali sociale. Infatti alla fine dell'avventura il premio per la coppia vincitrice sarà devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati durante il tragitto. Non è quindi per soldi che Elisa Maino e tutti gli altri affronteranno le immancabili peripezie del loro viaggio in Estremo Oriente. Elisa e Mattia, grandi amici anche nella vita, sembrano una coppia molto affiata.

L'influencer arcense sui suoi canali si occupa di lifestyle, moda e make-up, ha pubblicato un romanzo («Ops») che è diventato anche un docufilm. Stanga (che nonostante il cognome non ha origini trentine) è un creator comedy tra i più influenti e nel 2024 ha condotto «PrimaFestival» a Sanremo.