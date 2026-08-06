ANDALO. Le “solite” mille persone al Palacongressi di Andalo, che ha ospitato la seconda Finale Regionale di Miss Italia Trentino Alto Adige. Nel corso della serata – come sempre affollatissima di turisti e residenti - è stato assegnato il prestigioso titolo di Miss Cinema Trentino Alto Adige 2026, storica fascia del concorso nazionale che nel corso degli anni ha rappresentato il punto di partenza per numerose protagoniste del cinema e dello spettacolo italiano.

L'evento, promosso ed organizzato da Andalo Vacanze, è stato presentato e diretto da Sonia Leonardi, esclusivista regionale di Miss Italia, che ha accompagnato il pubblico in una serata ricca di eleganza, spettacolo ed emozioni. Sul palco si sono alternate ventinove concorrenti provenienti da tutta la regione, qualificatesi nel corso delle selezioni provinciali iniziate a Trento nel mese di luglio. Le ragazze, emozionate, hanno sfilato in diversi momenti, indossando gli eleganti abiti da sera ed il tradizionale outfit Miluna del concorso, mettendo in luce personalità, portamento e capacità comunicative davanti alla giuria, presieduta da Daniele Rigotti e dalla sindaco Eleonora Bottamedi, che ha speso belle parole per le ragazze.

Al momento clou è stata Eleonora Vantini a conquistare il titolo di Miss Cinema Trentino Alto Adige 2026; 17 anni, di Trento, Eleonora è studentessa del Liceo delle Scienze Umane e pratica basket a livello agonistico. Solare ed empatica, affronta ogni esperienza con entusiasmo e determinazione. Il suo motto è “Se vuoi, puoi”, una frase che racchiude il suo modo di vivere e di inseguire gli obiettivi con impegno e fiducia nelle proprie capacità. Grazie a questa vittoria conquista il secondo pass regionale valido per l'accesso alle Prefinali Nazionali di Miss Italia 2026, entrando ufficialmente nella squadra delle rappresentanti del Trentino Alto Adige.

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Ad arricchire lo spettacolo sono state le coinvolgenti esibizioni della Scuola di Danza Ritmomisto di Lavis, per la direzione artistica di Manuela Zennaro, con la partecipazione dei campioni italiani di danze latino-americane, che hanno regalato al pubblico momenti di grande energia e spettacolo, oltre a un'esibizione di hip hop con 25 ballerini che ha coinvolto tutto il pubblico. Particolare attenzione è stata dedicata, come sempre, all'immagine delle concorrenti; gli hair look sono stati curati dai professionisti dei saloni Laura, di Laura Giovannini di Mezzolombardo, e Ornella, di Viola Ornella di Fai della Paganella, Magic Hair partner Framesi.

Il tour di Miss Italia Trentino-Alto Adige proseguirà con l'ultima selezione provinciale in programma domani, venerdì 7 agosto, a Rovereto, a La Voliera sul Leno, alle ore 21 con ingresso libero. Il calendario continuerà poi con le finali regionali di lunedì 10 agosto a Cavalese, mercoledì 12 a Fiera di Primiero, domenica 16 a Folgaria, fino alla Finalissima Regionale di martedì 18 agosto a Cogolo di Peio, dove sarà eletta la nuova Miss Trentino Alto Adige, che succederà a Chiara Cenci e rappresenterà la regione alle Finali Nazionali di Miss Italia.