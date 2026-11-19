TRENTO. La febbre per GTA VI non conosce confini e arriva anche in Trentino, dove il nuovo capitolo della celebre saga di videogiochi era uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati. C'è chi aspetta da anni di tornare a esplorare le strade virtuali di Vice City e chi, pur di dedicare qualche ora in più alla console, potrebbe aver deciso di ritagliarsi una pausa dagli impegni quotidiani. L'attesa è finita proprio oggi, giovedì 19 novembre, con l'uscita ufficiale del nuovo titolo di Rockstar Games, disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Un debutto che sta provocando un fenomeno senza precedenti nel mondo del lavoro, con un'impennata delle richieste di ferie che vede proprio l'Italia in testa alla classifica mondiale.



Boom di ferie su scala globale

I numeri sono sorprendenti. Per la giornata di oggi le richieste di ferie in Italia segnano un incremento del 91% rispetto allo stesso giovedì del 2025. È quanto emerge dai dati elaborati da Remote.com, società internazionale specializzata nella gestione delle risorse umane. Un aumento che supera nettamente la media mondiale, pari al 32%, e che dimostra quanto il lancio di un videogioco possa incidere anche sull'organizzazione del lavoro.

E non finisce qui. Anche per domani, venerdì 20 novembre, le assenze programmate risultano in crescita del 17% a livello globale. Nella graduatoria internazionale, alle spalle dell'Italia si trovano India (+60%), Irlanda (+57%), Spagna (+44%), Regno Unito (+42%), Portogallo (+39%) e Francia (+35%).

A guidare la corsa ai permessi sono soprattutto i giovani. Tra i lavoratori della Generazione Z le richieste aumentano del 97%, con punte del 120% tra gli uomini. Più contenuto l'incremento tra i Millennials, fermo al 27%, mentre la Generazione X registra una diminuzione del 5%.

Curiosa anche la distribuzione delle assenze tra le diverse professioni. Non sono gli informatici, come si potrebbe pensare, a guidare questa particolare classifica. Il settore tecnologico si ferma infatti al +22%, mentre il primato spetta alla finanza, con un incremento del 104%. Seguono il marketing (+75%), lo sviluppo prodotto (+56%) e l'assistenza clienti (+53%).

C'è però un dettaglio che rende il fenomeno ancora più singolare: pochissimi lavoratori ammettono apertamente il motivo della loro assenza. Soltanto lo 0,6% dei dipendenti, circa uno ogni 170, dichiara esplicitamente di aver chiesto una giornata libera per giocare a GTA VI. Gli altri preferiscono utilizzare le ferie ordinarie, modificare i turni oppure ricorrere, quando possibile, allo smart working.

La testimonianza

Una passione che diventa rito collettivo. Così Aaron Damian, 39enne bolzanino, spiega il fenomeno legato al debutto a livello mondiale di Grand Theft Auto VI. "Ognuno sicuramente ha delle motivazioni diverse, però non è la prima volta che per un prodotto di intrattenimento la gente prende le ferie e impazzisce - spiega Aaron Damian - Penso ad esempio a quando è uscito Star Wars Episodio 1 nel '99, c'è stato un vero boom di ferie e permessi per andare a vederlo".

Per il bolzanino, direttore di un'associazione giovanile del territorio, i videogiochi non vanno demonizzati, al contrario: "Penso che i videogiochi permettano di aprire la mente. Sono come un film, come un libro, come un qualsiasi prodotto di intrattenimento o artistico". E a chi critica la scelta di prendersi un giorno di ferie per l'uscita di Gta VI, risponde: "Lo si fa per moltissime altre cose. Quando c'è una passione per uno sport, come per il calcetto magari si prende ferie o si prendono le ore, come per andare a tennis, come per andare a vedere qualcosa in città o altrove, perché non farlo per un videogioco? È una passione che si vuole vivere quel giorno".

Una lunga attesa

Il successo del nuovo capitolo arriva dopo tredici anni di attesa. La saga Grand Theft Auto, nata nel 1997, ha raggiunto complessivamente quasi 480 milioni di copie vendute, delle quali circa 235 milioni soltanto con GTA V. Il nuovo episodio riporta i giocatori nello Stato immaginario di Leonida, tra le atmosfere di Vice City e le vicende dei protagonisti Jason e Lucia.

Negli Stati Uniti, intanto, l'impatto sul lavoro potrebbe avere conseguenze economiche considerevoli. Secondo le stime riportate dalla rivista Fortune, fino a 1,5 milioni di dipendenti potrebbero assentarsi per dedicarsi al videogioco, con una perdita di produttività stimata attorno al miliardo di dollari.

Non tutte le aziende, però, considerano questa passione un ostacolo. Logitech ha deciso di introdurre il Logi Game Day, una giornata aggiuntiva di ferie retribuite per i suoi circa 7mila dipendenti nel mondo, stagisti compresi. Il permesso potrà essere utilizzato entro novembre 2027 per dedicarsi ai videogiochi.

Una scelta che riflette anche un cambiamento nel rapporto tra lavoro e tempo libero. Secondo il rapporto Modern Workday 2026 di LiveCareer, un lavoratore su dieci alterna gli impegni professionali a momenti di intrattenimento, mentre il 72% degli intervistati ritiene che brevi pause ricreative possano migliorare il rendimento.

Per Hanneke Faber, amministratrice delegata di Logitech, i videogiochi possono inoltre contribuire a sviluppare competenze utili anche in ambito professionale, dalla capacità di risolvere problemi alla gestione delle situazioni complesse.

Intanto, anche in Trentino, per gli appassionati è arrivato il momento tanto atteso. Da oggi GTA VI è finalmente disponibile e le strade virtuali di Vice City tornano a popolarsi di giocatori. Un evento che va ben oltre il mondo delle console e che, almeno a giudicare dai numeri sulle ferie, è riuscito a lasciare il segno persino nei calendari degli uffici.