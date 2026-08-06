PAVANA. Francesco Guccini è morto questa mattina nella sua casa di Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano. Aveva 86 anni. Accanto a lui, fino all'ultimo, la moglie Raffaella, la figlia Teresa e i familiari. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che ha chiesto il massimo riserbo: le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata, nel rispetto delle volontà del cantautore.

Con Guccini scompare uno dei più grandi protagonisti della canzone d'autore italiana. Nato a Modena il 14 giugno 1940, ha attraversato oltre mezzo secolo di storia della musica con un repertorio entrato nella memoria collettiva. Brani come La locomotiva, L'avvelenata, Dio è morto, Auschwitz, Canzone per un'amica, Eskimo e Autogrill hanno segnato generazioni di ascoltatori, unendo poesia, impegno civile, ironia e racconto della vita quotidiana. È stato anche scrittore di successo, autore di romanzi e saggi oltre che cantautore.

Fabio Fazio e Francesco Guccini (D) durante la seconda puntata di "Quello che (non) ho", il nuovo programma di Fabio Fazio e Roberto Saviano in onda su La7, questa sera 15 maggio 2012 a Torino.ANSA/ALESSANDRO DI MARCO PERI Una foto d'archivio del cantautore Francesco Guccini agli inizi della sua carriera. DBA francesco guccini (foto daniela zedda) il popolare cantautore bolognese Lucio Dalla e' morto oggi Giovedì 1 Marzo 2012 - Lucio Dalla (al centro) con Francesco Guccini (d) in una foto d'epoca durante una pertita di clacio tra amici - ANSA / MICHELE NUCCI Una foto d'archivio che ritrae Lucio Dalla (d) con Francesco Guccini (c) e il mitico oste Vito (s) durante una jam-session presso l'osteria Da Vito nel quartiere "Cirenaica" a Bologna alla fine degli anni '70.ANSA / MICHELE NUCCI A poche ore dalla pubblicazione debutta al primo posto di iTunes 'L'ultima ThulÃ©, il nuovo album di Francesco Guccini che arriva a quasi nove annidall'ultimo lavoro, 'Ritratti'. ANSA/UFFICIO STAMPA EMI - Serra Roberto +++ NO SALES +++ EDITORIAL USE ONLY +++ Francesco Guccini durante la presentazione del suo 'Nuovo dizionario delle cose perdute', al Circolo Alfieri, Firenze, 24 marzo 2014. ANSA/ MAURIZIO DEGL'INNOCENTI Francesco Guccini in un'immagine diffusa in occasione della presentazione di 'Se io avessi previsto tutto questo', il box De Luxe in uscita il 27 novembre 2015, per i 40 anni di carriera del cantautore. Roma, 17 novembre 2015. ANSA/ UFFICIO STAMPA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ Francesco Guccini durante la presentazione del documentario sul viaggio di Francesco Guccini ad Auschwitz "Son morto che ero bambino" presso l'aula dei gruppi parlamentari della Camera, Roma, 23 gennaio 2017. ANSA/ANGELO CARCONI Il cantautore Francesco Guccini durante l'incontro con il pubblico in occasione della pubblicazione della raccolta ''Se io avessi previsto tutto questo. Gli amici, la strada, le canzoni'' e dell'uscita del libro ''Un matrimonio, un funerale, per non parlar del gatto'', al teatro Eliseo di Roma, 09 dicembre 2015. ANSA/GIORGIO ONORATI Italian singer and songwriter, Francesco Guccini, looks the 10th stage of Giro dItalia cycling race from Campi Bisenzio to Sestola, 17 May 2016. ANSA/CLAUDIO PERI Francesco Guccini durante la presentazione del documentario sul viaggio di Francesco Guccini ad Auschwitz "Son morto che ero bambino" presso l'aula dei gruppi parlamentari della Camera, Roma, 23 gennaio 2017. ANSA/ANGELO CARCONI Addio a Francesco Guccini, le immagini di una leggenda della musica italiana Un'immagine dell incontro stampa durante il quale Francesco Guccini ha presentato il cofanetto "Ostaria delle Dame", locale da lui fondato nel 1970 insieme a Padre Casali e rimasto chiuso per 32 anni, Bologna, 27 ottobre 2017. ANSA/GIORGIO BENVENUTI Un'immagine dell incontro stampa durante il quale Francesco Guccini ha presentato il cofanetto "Ostaria delle Dame", locale da lui fondato nel 1970 insieme a Padre Casali e rimasto chiuso per 32 anni, Bologna, 27 ottobre 2017. ANSA/GIORGIO BENVENUTI Francesco Guccini incontra la stampa in occasione della presentazione dell'album "Note di viaggio, capitolo 1: venite avanti...". Una raccolta delle sue piÃ¹ belle canzoni interpretate dalle grandi voci della musica italiana, Milano, 14 novembre 2019.ANSA / MATTEO BAZZI Francesco Guccini incontra la stampa in occasione della presentazione dell'album "Note di viaggio, capitolo 1: venite avanti...". Una raccolta delle sue piÃ¹ belle canzoni interpretate dalle grandi voci della musica italiana, Milano, 14 novembre 2019.ANSA / MATTEO BAZZI Francesco Guccini ritratto con gli zaini con i versi delle sue canzoni confezionati dalla sartoria all'interno della Casa circondariale di Bologna, in una foto diffusa il 18 ottobre 2021. ANSA/ SIAMO QUA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS ++HO - NO SALES EDITORIAL USE ONLY++ Francesco Guccini incontra la stampa in occasione della presentazione dell'album "Note di viaggio, capitolo 1: venite avanti...". Una raccolta delle sue piÃ¹ belle canzoni interpretate dalle grandi voci della musica italiana, Milano, 14 novembre 2019.ANSA / MATTEO BAZZI Francesco Guccini incontra la stampa in occasione della presentazione dell'album "Note di viaggio, capitolo 1: venite avanti...". Una raccolta delle sue piÃ¹ belle canzoni interpretate dalle grandi voci della musica italiana, Milano, 14 novembre 2019.ANSA / MATTEO BAZZI FRANCESCO GUCCINI TORNA A CANTARE "CANZONI DA INTORTO" È IL NUOVO DISCO FRANCESCO GUCCINI TORNA A CANTARE "CANZONI DA INTORTO" È IL NUOVO DISCO Francesco Guccini ospite della trasmissione 'Che tempo che fa' a Milano, 12 novembre 2023.ANSA/MOURAD BALTI TOUATI Francesco Guccini ospite della trasmissione 'Che tempo che fa' a Milano, 12 novembre 2023.ANSA/MOURAD BALTI TOUATI Francesco Guccini incontra la stampa in occasione della presentazione dell'album "Note di viaggio, capitolo 1: venite avanti...". Una raccolta delle sue piÃ¹ belle canzoni interpretate dalle grandi voci della musica italiana, Milano, 14 novembre 2019. ANSA / MATTEO BAZZI

Solo un mese fa, parlando del ritorno nelle sale del film-concerto Fra la via Emilia e il West, aveva raccontato il suo legame con la montagna e con la casa di Pavana: «Sto bene qua in Appennino, con questo cielo, questa aria, questo silenzio». Proprio quel film documentava il grande concerto del 1984 in Piazza Maggiore a Bologna, organizzato per celebrare i suoi vent'anni di carriera insieme ad amici come Lucio Dalla, Paolo Conte, i Nomadi con Augusto Daolio e Pierangelo Bertoli.

Negli ultimi anni Guccini aveva scelto una vita appartata, dedicandosi soprattutto alla scrittura e comparendo raramente in pubblico. Nel 2026 era tornato eccezionalmente per inaugurare una mostra a lui dedicata e aveva confidato di non uscire di casa da molti mesi.

Con la sua scomparsa si chiude un capitolo fondamentale della cultura italiana: quello di un artista che ha saputo raccontare il tempo, la memoria, la politica, gli affetti e le contraddizioni del Paese con una voce inconfondibile e parole destinate a rimanere.