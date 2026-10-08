TRENTO. Dal Trentino a Bruxelles, nel cuore delle istituzioni europee. È questo il percorso della mostra fotografica “Alcide De Gasperi. Una vita per immagini”, che dal 13 ottobre sarà ospitata al Parlamentarium, il centro visitatori del Parlamento europeo. Un appuntamento che assume un significato particolare nell'anno in cui ricorre l'80° anniversario dell'Accordo De Gasperi-Gruber, uno dei passaggi fondamentali nella storia dell'autonomia trentina.

L'iniziativa è promossa dal Consiglio provinciale di Trento e nasce dalla collaborazione con la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi e la Fondazione Museo storico del Trentino, con il patrocinio dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Il percorso espositivo racconta attraverso le immagini la vicenda umana e politica di Alcide De Gasperi, dalle origini in una terra di confine fino agli anni della ricostruzione democratica italiana e al suo impegno per la costruzione dell'Europa. Una storia che, attraverso fotografie e documenti, mette in relazione la dimensione trentina dello statista con il ruolo che ebbe nel processo di integrazione europea.

La scelta di portare l'esposizione proprio al Parlamentarium non è casuale. Il centro visitatori del Parlamento europeo rappresenta infatti uno degli spazi attraverso cui l'istituzione comunitaria racconta la propria storia e il proprio funzionamento ai cittadini. La mostra sarà quindi un'occasione per presentare a un pubblico internazionale la figura di De Gasperi, le sue radici trentine e il contributo del territorio alla storia europea.

L'inaugurazione è prevista per martedì 13 ottobre alle 18. Alla cerimonia parteciperanno la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini e una rappresentanza della Giunta e del Consiglio provinciale.

L'esposizione resterà visitabile fino al 15 gennaio 2027, inserendosi nel calendario delle iniziative legate agli 80 anni dell'Accordo De Gasperi-Gruber.

Un anniversario che diventa dunque anche l'occasione per riportare all'attenzione internazionale una figura che ha segnato la storia del Trentino e dell'Italia del dopoguerra. De Gasperi viene raccontato non soltanto come statista trentino, ma come protagonista di una stagione politica nella quale la costruzione europea veniva considerata uno strumento per consolidare la pace, la democrazia e la collaborazione tra i Paesi.