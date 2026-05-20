CANNES. Mentre Jannik Sinner si gode il meritato riposo con la famiglia in Alto Adige, dopo il trionfo agli Internazionali di Roma, anche Laila Hasanovic si prende una parte della scena. La modella danese è stata tra i volti più fotografati sul red carpet del nuovo film di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, in corsa al 79esimo Festival di Cannes.

Per l'occasione, la “first lady del tennis” ha scelto un raffinato look total white che non è passato inosservato. L'abito, dal gusto etereo e quasi fiabesco, era caratterizzato da un corpetto impreziosito da petali di organza ricamati, capaci di seguire e valorizzare la silhouette con linee morbide ed eleganti.

Una scelta stilistica che ha inevitabilmente acceso commenti e curiosità anche tra i fan: il bianco assoluto e l'estetica romantica hanno infatti richiamato un'immagine dal sapore quasi nuziale, tanto da sembrare a qualcuno una sorta di simbolica "prova generale". Intanto, tra sport e mondanità, la coppia continua ad attirare l'attenzione ben oltre il campo da tennis.