ARCO. Un concerto speciale per celebrare 45 anni di attività ininterrotta. Domenica 20 settembre la chiesa parrocchiale di Santa Maria Addolorata a Bolognano ospiterà l’appuntamento dedicato all’anniversario della Rassegna organistica corale e strumentale del Gruppo concerti di Bolognano. Sul palco un trio formato dal soprano Renata Campanella, da Davide Burani all’arpa e da Stefano Pellini all’organo. L’inizio è previsto alle 17.30, con ingresso libero.

Il programma attraverserà epoche e autori differenti, da Haendel a Verdi, ripercorrendo idealmente quasi mezzo secolo di attività della rassegna. Al centro della storia musicale di Bolognano c’è l’organo da concerto della chiesa, realizzato dalla ditta Tamburini di Crema e installato nel settembre del 1981 in un edificio caratterizzato da una particolare acustica.

A valorizzare fin dall’inizio lo strumento furono il parroco don Augusto Tamburini e il professor Gustavo Tait. Il primo concerto si tenne il 19 settembre 1981, con protagonista l’organista tedesco Klemens Schnorr. Da allora gli appuntamenti sono proseguiti senza interruzioni, portando a Bolognano decine di musicisti. Dal 1997 ai quattro concerti estivi si sono aggiunti due appuntamenti invernali legati alla manifestazione “Due passi fra i presepi”, mentre il programma si è progressivamente aperto a cori, orchestre, gruppi cameristici, cantanti e altri strumentisti.

Tra gli appuntamenti rimasti nella memoria c’è il concerto del 2009 con Katia Ricciarelli, che richiamò un pubblico particolarmente numeroso. A garantire continuità alla manifestazione sono state negli anni la presidente Mariarita Tamburini e la segretaria Claudia Toccoli, affiancate dai collaboratori, dai parroci e dai sacrestani. La rassegna ha potuto contare anche sul sostegno del Comune di Arco e della Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto, arrivando così al traguardo dei 45 anni.