TRENTO. La Giunta provinciale ha nominato Claudio Martinelli presidente del Conservatorio "Francesco Antonio Bonporti" di Trento e Riva del Garda. La nomina, proposta dall'assessore all'istruzione e cultura Francesca Gerosa, ha durata triennale e garantisce la continuità alla guida dell'istituto dopo la scomparsa del presidente Michele Lanzinger, avvenuta durante il mandato iniziato nell'ottobre 2025.

La scelta è stata effettuata all'interno della terna di candidati indicata dal Consiglio accademico del Conservatorio. «Abbiamo valutato il percorso professionale e le competenze maturate da Claudio Martinelli – ha spiegato Gerosa – con l'obiettivo di rafforzare il ruolo del Conservatorio nel sistema culturale trentino e sviluppare nuove sinergie con il territorio».

Tra le priorità indicate dall'assessore figurano il consolidamento delle collaborazioni con i licei musicali, le scuole musicali e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, oltre all'aggiornamento dello statuto dell'istituto per renderlo più rispondente alle esigenze attuali e accrescerne l'attrattività anche a livello nazionale e internazionale.

Martinelli conosce già da vicino il Conservatorio, che ha presieduto dal 2022 al 2025. Dal 1996 ha lavorato nel Servizio attività culturali della Provincia, occupandosi del coordinamento delle iniziative culturali e partecipando ai gruppi di lavoro per il riordino del sistema delle scuole musicali del Trentino e del Centro Servizi Culturali Santa Chiara. È stato inoltre docente in corsi di formazione e autore di diverse pubblicazioni dedicate alla coralità e al management dei beni culturali.

Nel ringraziare il nuovo presidente, Gerosa ha ricordato anche Michele Lanzinger: «Aveva accolto la guida del Conservatorio con entusiasmo e grande generosità, mettendo la sua visione e la sua passione per la cultura e la musica al servizio dell'istituto. La sua improvvisa scomparsa lascia un'eredità culturale e umana che non dimenticheremo».