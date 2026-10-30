ROVERETO. Torna puntuale uno tra gli appuntamenti musicali più attesi, il Concertone dell’Immacolata a Rovereto.

Dopo Mario Biondi, Franco Battiato, Max Gazzé, Angelo Branduardi, Carmen Consoli, Edoardo Bennato, Francesco Gabbani, Vinicio Capossela e Daniele Silvestri, toccherà quest’anno a Cristiano De André il compito di portare la propria musica sotto la Cupola del Mart di Rovereto in occasione del tradizionale Concertone dell’Immacolata.

Il noto cantautore e polistrumentista si esibirà venerdì 4 dicembre alle ore 20.30 a Rovereto con il suo “De André canta De André Best of Tour 2026”. L'unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano racconta il padre attingendo dall'immenso repertorio di Fabrizio.

Si tratta di un concerto evento per Rovereto: una tappa speciale del Best of Tour, ideata e personalizzata per la città di Rovereto in occasione del significativo anniversario dei 20 anni di Rovereto Città della Pace e per il Natale "Rintocchi di Luce". L'evento vedrà la straordinaria partecipazione canora dell'artista Francamente, all'interno di una serata che metterà al centro i grandi temi dell'armonia, della convivenza e della pace universale.

L’apertura del concerto verrà infatti affidata a Francamente, giovane cantautrice italiana che si muove tra cantautorato ed elettronica, semifinalista nell’edizione di X Factor 2024. Un progetto musicale torinese trapiantato a Berlino e poi a Milano.

Il concerto è promosso dal Comune Di Rovereto e dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, grazie anche al sostegno di Gruppo Dolomiti Energia e Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto, in collaborazione con APT Rovereto Vallagarina e Montebaldo.

«Con il Concertone dell'Immacolata vogliamo offrire alla nostra comunità e ai nostri ospiti molto più di uno spettacolo musicale» dichiara l’Assessora alla Promozione artistica, culturale e al turismo del Comune di Rovereto, Micol Cossali. «Questo è uno dei momenti clou del Natale della nostra città, valorizzato nella speciale cornice di "Rintocchi di Luce" con l'importante ricorrenza dei vent'anni di Rovereto Città della Pace. Portare sotto la cupola del Mart un patrimonio culturale inestimabile come quello di Fabrizio De André, attraverso la straordinaria voce e sensibilità di Cristiano, significa condividere un'esperienza musicale di grandissimo valore emotivo e civile. Ma il nostro sguardo è sempre aperto al futuro: la presenza di un'artista giovane ed emergente come Francamente testimonia la volontà di dare spazio alle nuove leve della canzone d'autore. In un momento così delicato, questo concerto vuole essere un messaggio di profonda umanità, un richiamo potente all'impegno comune per proteggere la dignità di ogni persona e un invito a non smettere mai di desiderare, e costruire insieme, un mondo fondato sulla pace, sul rispetto e sulla convivenza».

A grande richiesta, Cristiano De André farà così tappa a Rovereto per un omaggio al padre Fabrizio ed alle sue canzoni, impresse nella memoria collettiva e ancora oggi estremamente attuali. Il tour è prodotto e organizzato da Trident Music.

Si tratta di un nuovo tassello dopo i grandi e recenti successi: i quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2”(2010), “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato”(2023), i vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio e il tutto esaurito in ogni tappa del “De André canta De André Best of Tour Teatrale”, del “De André Canta De André Best Of Estate” e del “De André canta De André Best of 2026.

Cristiano De André porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli inseparabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere (che ha curato gli arrangiamenti dei primi due volumi) e Ivano Zanotti alla batteria.

Cristiano stesso, non solo cantautore ma anche abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.

Biglietti disponibili in prevendita su www.ticketone.it

C.L.