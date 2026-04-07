TRENTO. Nuove tappe per lo spettacolo comico “Spazio, ultima dentiera”: venerdì 10 aprile alle 21 al Centro culturale di Locca di Concei, sabato 12 aprile alle 21 al teatro comunale di Aldeno, sabato 18 aprile alle 21 al teatro comunale di Cembra e venerdì 24 aprile alle 21 al teatro di Borgo Valsugana.



Sul palco torna il personaggio di Nonna Nunzia, protagonista di una storia surreale tra fantasia e comicità. Al centro della trama una missione improbabile: salvare il sorriso del pianeta Terra, in un viaggio che si spinge fino allo spazio profondo tra situazioni paradossali e ritmo serrato.



Accanto alla protagonista c’è il nipote Andrea “Candriài”, compagno di avventura in un percorso fatto di incontri inattesi e gag continue. Il rapporto tra i due diventa l’elemento chiave dello spettacolo, costruito su dialoghi veloci e dinamiche comiche che puntano a coinvolgere il pubblico.



La rappresentazione mescola elementi fantascientifici con una comicità popolare e immediata, cifra distintiva del personaggio di Nonna Nunzia, capace negli anni di conquistare platee diverse. Informazioni e biglietti sono disponibili su www.mariocagol.com e www.trentinospettacoli.it.