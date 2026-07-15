PERGINE. Era da poco passata la mezzanotte e mezza del 21 settembre, quando quasi vent’anni fa, Carlo Conti annunciava: “Miss Italia 2006, con il numero 004 è Claudia Andreatti!”. E subito dopo Sylvester “Sly” Stallone, “impallando” con la sua mole teleobiettivi e telecamere, incoronava la ragazza giunta dal Trentino. Che faceva la storia, quella del concorso, tornando ad essere la prima Miss Italia coi capelli corti dopo oltre cinque lustri e diventando la prima della nostra regione. E da quel momento per Claudia Andreatti, nata il 31 marzo 1987 in quel di Pergine Valsugana, nulla è stato più come prima.



Dapprima un anno come rappresentante dell’italica bellezza, poi come conduttrice, signorina buonasera, concorrente, presentatrice ed inviata per molti programmi di successo. Iniziando nel 2007, quando in occasione del 90° compleanno del patron Enzo Mirigliani, fece la parte della quasi padrona di casa nel Teatro 5 di Cinecittà o a Salsomaggiore Terme, nel settembre successivo, quando al momento dell’abdicazione al titolo, salvò “capra e cavoli” in diretta Rai1. Loretta Goggi, che era la conduttrice di quella edizione insieme a Mike Bongiorno, fece i capricci perché era stata fatta attendere troppo - secondo lei - per l’ingresso in scena, a favore del collegamento con Fiorello. Claudia colse al balzo la situazione e senza copione o rete, seppe reggere la diretta con grande professionalità ed encomiabile sangue freddo.

Ed oggi, a quasi vent’anni di distanza da quel trionfo – e per inciso pure dell’ultima vittoria della nostra Nazionale ai Campionati del Mondo di calcio, nella finalissima del 9 luglio, sempre di 20 anni fa - Claudia ha deciso di accettare l’invito di Sonia Leonardi, l’esclusivista del concorso che allora scoprì Claudia, appena ritornata dal Texas dove aveva trascorso un anno di studi e la portò a conquistare la fascia di più bella d’Italia. Tornando nella sua Pergine Valsugana, città che la vide trionfare prima in selezione provinciale e quindi nella sua prima uscita da Miss Italia nell’ottobre del 2006, quando allora l’assessore al turismo era l’attuale sindaco Marco Morelli. Così Claudia, il 1° agosto sarà l’ospite d’onore della serata ed in attesa di palesarsi, ha accettato di fare una chiacchierata. La prima dopo alcuni anni nel corso dei quali tante cose sono accadute ed anche la sua vita è cambiata.

Vent’anni dopo, chissà con quante novità!

“Certamente, Pergine però è rimasta la mia terra d’origine e torno sempre volentieri, anche se da quando sono mamma accade meno frequentemente”.

Claudia, mamma di due bellissimi maschietti.

“Si, con Andrea Tognola (imprenditore immobiliare, Ndr), abitiamo a Lugano ed abbiamo due figli: Alessandro, che ha 5 anni ed Edoardo che ne ha 2 e mezzo. Il più grande va all’asilo, il piccolo al nido, quindi programmare trasferte a Pergine non è facile ma ci si riesce. Sempre organizzandosi!”.

Così il 1° agosto sarai l’ospite d’onore per l’elezione di Miss Pergine Valsugana, proprio nella piazza da dove tutto è partito vent’anni fa.

“Esatto: quando Sonia mi ha contattata per propormelo, non ho esitato nemmeno un minuto. Anche se saranno appena iniziate le ferie; sentivo il bisogno di tornare, pure per ringraziare la mia città, abbracciare gli amici, rivedere tanta gente che non vedo da tempo ma che ricordo con affetto. Iniziando dal sindaco, Marco Morelli, che allora era assessore e tanto si spese affinché i miei concittadini mi votassero. Allora avevo 19 anni e tutto accadeva così velocemente da lasciare storditi, adesso avrò il tempo per ringraziare”.

Da qualche anno sei sparita dai radar del mondo dello spettacolo. Perché questa scelta?

“Quando scoppiò la pandemia, dopo anni meravigliosi di lavoro come presentatrice, inviata, annunciatrice, ho deciso che era il momento di smettere, mi sono trasferita in Svizzera e l’anno dopo è arrivato Alessandro e sono diventata mamma a tempo pieno, anche se per un certo periodo mi sono reinventata come organizzatrice di compleanni per bambini. Un lavoro che mi piaceva tanto ma impegnava altrettanto. Ed io, non sapendo delegare ad altri, ero assorbita troppo, quindi ho smesso dedicandomi solo alla famiglia. Poi è arrivato Edoardo… ma non è detto che sia finita qui, ho solo 39 anni!”.

Con che spirito pensi di ritornare su quel palco vent’anni dopo?

“Con tantissima curiosità! Il concorso è cambiato molto da allora, da cinque serate in diretta Rai1 si è passati all’elezione web ma lo spirito che anima le ragazze pare sia rimasto invariato. Hanno ancora, secondo me, il desiderio di apparire, di mettersi in gioco e quindi chi partecipa a Miss Italia lo fa sapendo di mettersi nelle mani di una grande professionista quale è Sonia Leonardi, che le tutela, le stimola, le difende e se serve sa pure redarguirle. Ho il desiderio di immergermi per una sera in quel mondo che mi ha dato così tanto”.

Quindi l’appuntamento è per il 1° agosto prossimo.

“In piazza a Pergine Valsugana, per la prima finale regionale, chi vince va di diritto alle prefinali nazionali, dopo aver partecipato alla finalissima regionale a Cogolo di Peio. Penso di portare lì Alessandro qualche giorno prima dai nonni, mentre io ritornerò in treno il 31 luglio per ripartire il 2 agosto per le ferie con tutta la famiglia. Sarà il mio modo concreto di dire grazie a chi mi ha voluto bene, a chi allora mi ha votato, alla mia grande famiglia allargata, agli amici che non vedo da anni! E conoscere ragazze che, quando partecipai, non erano ancora nate! Sento che ci sarà della commozione, spero di riuscire a controllarla; se non ce la farò… va bene lo stesso!”