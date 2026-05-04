TRENTO. Gianni Morandi torna in Trentino con il suo nuovo spettacolo “C’era un ragazzo estate 2026” il nuovo tour di Gianni Morandi.

Una serie di live a cielo aperto che lo vedranno calcare il 26 settembre alle 16 il palco alle Foci del Sarca di Torbole. Si tratta di un evento organizzato da Garda Dolomiti e Comune di Torbole sul Garda, in collaborazione con Fiabamusic e Sideout.

Queste nuove date saranno l’occasione per festeggiare i sessant’ anni del brano “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” scritta nel 1966. Nella scaletta ci sarà spazio sia per il nuovo singolo Monghidoro - brano scritto per lui da Jovanotti e pubblicato il 3 aprile per Epic Records/Sony Music Italy - sia per i grandi classici del suo repertorio, che continuano ad essere tramandati di generazione in generazione.

Gianni Morandi sarà accompagnato da una superband - diretta dal Maestro Luca Colombo - che arricchirà con talento ed energia le atmosfere di ogni brano del Gianni nazionale. Biglietti disponibili a Radio Dolomiti e da Promoevent e online su Ticketone.

Tutti i dettagli domani sull’Adige in edicola.