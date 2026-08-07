CAVARENO. Entra nel vivo il mese di agosto di Cavareno Incontra, la rassegna letteraria che quest’anno festeggia il decimo anniversario con un calendario di incontri dedicati a letteratura, scienza, attualità, sport e montagna. Tutti gli appuntamenti si terranno in piazza G. Prati a Cavareno, con otto serate in programma fino alla fine del mese.

Il primo appuntamento è per sabato 8 agosto alle 21 con Marcello Fois, tra i maggiori autori italiani contemporanei. Lo scrittore presenterà “L'immensa distrazione” (Einaudi), romanzo tra i cinque finalisti del Premio Campiello 2026, nel quale ripercorre il Novecento italiano attraverso le vicende della famiglia Manfredini. A moderare l'incontro sarà l'attrice Elettra de Salvo.

Lunedì 10 agosto alle 21 sarà invece protagonista Antonella Viola, scienziata e divulgatrice, con “Parlami d'amore. Un viaggio scientifico nel desiderio, nella passione, nei legami” (Feltrinelli). Attraverso le neuroscienze, il libro indaga emozioni, desiderio e legami affettivi. Viola dialogherà con la giornalista Alessia Galeotti.

Il tema del benessere e della salute del cervello sarà al centro dell'appuntamento di mercoledì 12 agosto alle 21 con Eliana Liotta, giornalista e saggista. Presenterà “La mente radiosa. I cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita” (Sonzogno), scritto con la neuroscienziata Michela Matteoli e dedicato ai rapporti tra alimentazione, mente, relazioni ed emozioni. A dialogare con l'autrice sarà la psicologa e psicoterapeuta Alessia Franch.

Domenica 16 agosto alle 18 toccherà a Michele Kettmajer, docente e consulente nei processi di innovazione digitale. Con “La coscienza delegata. L'intelligenza artificiale sulla Terra” (Luca Sossella Editore) proporrà una riflessione sul rapporto tra intelligenza artificiale e umanità e sulle trasformazioni legate alle nuove tecnologie. L'incontro sarà condotto da Massimo Cerulo, professore ordinario di Sociologia.

Il viaggio sarà invece protagonista mercoledì 19 agosto alle 21, quando la geografa culturale Daniela Tommasini presenterà “In Groenlandia. La terra del nulla e del tutto: un diario d'amore” (Ponte alle Grazie). Dopo oltre trent'anni di frequentazione dell'isola, l'autrice racconterà la Groenlandia attraverso le comunità che la abitano e la propria esperienza personale. Dialogherà con il giornalista Mauro Keller.

Sabato 22 agosto alle 20.30 arriverà a Cavareno don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova. Presenterà “Il miele e le cipolle” (San Paolo Edizioni), una riflessione sul significato della libertà attraverso la vicenda di Mosè e dell'Esodo. L'appuntamento è proposto dal Gruppo V.I.O.L.A. in occasione del 35° anniversario di attività e sarà moderato da Massimo Komatz, direttore di AquiLab, One Team Manager e coordinatore di Villa S. Ignazio.

Spazio anche al calcio lunedì 24 agosto alle 20.30 con “Mondiali 2026 – Cronache, storie e retroscena”. Sul palco saliranno Stefano Bizzotto, giornalista e telecronista Rai, e Pietro Nicolodi, giornalista e telecronista Sky Sport. I due ripercorreranno il Mondiale 2026 appena concluso tra partite, storie, curiosità e retroscena. A moderare sarà Mauro Keller.

La decima edizione di Cavareno Incontra si chiuderà domenica 30 agosto alle 18 con Tamara Lunger, alpinista altoatesina di fama internazionale e seconda donna italiana a raggiungere la vetta del K2. Con “Una donna che cammina con il vento” (Rizzoli) racconterà il lungo viaggio a piedi attraverso la Mongolia, un percorso di rinascita e riscoperta personale dopo la tragedia vissuta in alta quota. Anche in questo caso il dialogo sarà affidato a Mauro Keller.

Tutti gli incontri sono in programma in piazza G. Prati a Cavareno. In caso di maltempo saranno trasferiti nella Sala Conferenze della Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e Giovo. Fa eccezione l'appuntamento con don Marco Pozza, che si terrà nella Chiesa di Santa Maria Maddalena.