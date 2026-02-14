TRENTO. La pioggia rovina le feste del sabato, ma sono tante le manifestazioni carnevalesche fino a martedì grasso. Ecco il programma aggiornato diviso per zone: la sfilata di carri e gruppi mascherati prevista per oggi a Trento, sabato 14 febbraio, è stata rinviata a martedì 17 febbraio, alle 14.30, con lo stesso programma.



Il carro allegorico di Mattarello e i gruppi mascherati, accompagnati dal Corpo musicale “Città di Trento”, partiranno da piazza Fiera per arrivare in piazza Mostra. Sarà un evento all'insegna di energia e colore, con la diretta di Radio Dolomiti e distribuzione di krapfen nelle piazze.



Val di Fassa



Durante questi giorni, le strade dei paesi si animano con Lachè, Bufon e Marascons, le maschere tradizionali. Il Carnevale Ladino di Campitello, domenica 15 febbraio, prevede una grande sfilata alle 14.30 con il gruppo simbolo del Carnevale Ladino. A Vigo di Fassa, martedì 17 febbraio, sfilata dei carri allegorici dalle 14.30, con DJ set e dolci. A Alpe Lusia, domenica 15 febbraio, giochi sulla neve dalle 10.30, truccabimbi e merenda.



Aldeno



Domenica 15 febbraio, alle 13.45, il Carnevale dei bambini si svolgerà con una sfilata in piazza della chiesa, seguita da crafenada e tombola al teatro comunale.



Vallagarina



Nei paesi della Vallagarina, come Rovereto, si festeggia con maccheronate e sfilate. Sabato 14 febbraio, gli eventi includono maccheroni al ragù in vari paesi. Domenica 15 febbraio, Villa Lagarina ospita maccheroni al ragù, fortaie e intrattenimento per bambini dalle 11.30. Martedì 17 febbraio, vari paesi come Brentonico e Lizzanella ospiteranno maccheronate e brodo, mentre Villalta offre una maccheronata alle 12.00.



Fiemme e Cembra



Val di Fiemme: Sabato 14 febbraio, a Valfloriana, Carnevale dei Matòci con corteo per tutte le frazioni. Lunedì 16 febbraio, a Ziano, pomeriggio dedicato ai bambini in piazza Italia dalle 14.00. Val di Cembra: fino al 17 febbraio, a Grauno di Altavalle, uno dei carnevali più antichi con il rituale del rogo del pino.



Altopiano di Pinè



Domenica 15 febbraio, a Bedollo, sfilata dei carri allegorici e festa con pasta per tutti dalle 12.



Lago di Garda e Giudicarie



Alto Garda e Ledro. Sabato 14 e domenica 15 febbraio, ad Arco, il centro storico si anima con musica e intrattenimento. Martedì 17 febbraio, a Nago e Pieve di Ledro, gran Carnevale con distribuzione gratuita di spaghetti al ragù dalle 12.00, musica e intrattenimento.



Giudicarie: domenica 15 febbraio, a Zuclo, Carneval dei Boce, con sfilata e pasta per tutti dalle 10.30. Fino al 21 febbraio, a Storo, Gran Carnevale, tra tradizione e modernità.



Val di Non e Valsugana



Val di Non: domenica 15 febbraio, a Revò, sfilata delle mascherine e pranzo di Carnevale dalle 11.30. Martedì 17 febbraio, al lago Smeraldo – Fondo, Carnevale sui pattini alle 14.30. Valsugana: sabato 14 febbraio, a Olle, musica, allegria e lotteria dalle 12.00. Domenica 15 febbraio, a Pieve Tesino, festa con maschere di carnevale e intrattenimento dalle 10.30. Martedì 17 febbraio, a Strigno, tradizionale festa con maccheroni al ragù e sfilata dalle 12.00.



Alpe Cimbra e altre zone



Sabato 14 febbraio, a Vigolo Vattaro, sfilata dei carri allegorici con gnocchi, thè e vin brulè dalle 13.30. Martedì 17 febbraio, a Lavarone, festa con gnocchi, grostoli e animazione dalle 14.30.



Val Rendena



Fino al 21 febbraio, a Storo, Gran Carnevale con musica e divertimento. Martedì 17 febbraio, a Madonna di Campiglio, Carnevale dei bambini con trucca bimbi e balli dalle 16.00.



Primiero e Fassa



Primiero: sabato 14 e domenica 15 febbraio, a Fiera di Primiero, Carnevale olimpico con gonfiabili e truccabimbi dalle 10.00. Martedì 17 febbraio, a Fiera di Primiero, sfilata di carri allegorici e ballo in maschera dalle 14.30. Val di Fassa: martedì 17 febbraio, a Vigo di Fassa, sfilata di carri allegorici e maschere tradizionali dalle 14.30.