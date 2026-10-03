TRENTO. «Non pensavo di entrare nell’azienda di famiglia subito dopo la laurea. Volevo mettermi alla prova. Amo le vie tortuose di montagna». Comincia da qui il lungo racconto di Camilla Lunelli, protagonista di un’intervista uscita sul Corriere della Sera alla vigilia della pubblicazione della sua autobiografia, Un’arte di famiglia. Il volume, edito da Sperling & Kupfer e in uscita il 6 ottobre, ripercorre la storia della manager trentina, oggi responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne del Gruppo Lunelli: dall’Africa alle Cantine Ferrari, dagli Oscar ai podi della Formula 1.

Prima di tornare a Trento, infatti, Lunelli sceglie una strada lontanissima dall’azienda di famiglia. Dopo la laurea con lode alla Bocconi e un'esperienza in Deloitte, parte per la cooperazione internazionale. In Niger il primo incontro nella stanza è con un enorme topo; nel deserto del Ténéré l’auto sulla quale viaggia si ribalta sulle dune. In un’altra missione, per riparare una gomma, i vestiti delle valigie vengono infilati nello pneumatico «come fosse un tacchino ripieno». A Kampala, invece, la sorpresa: cercando una bottiglia per festeggiare con il futuro marito Stefano, trova due Ferrari Brut arrivate dall’altra parte del mondo. E mentre lavora in Uganda, controllando di notte i bambini nascosti in ospedale per sottrarli al rischio di essere rapiti e trasformati in soldati, da casa arriva puntuale la telefonata dello zio Gino: «Popa, quando torni?».

La risposta arriva nel 2004, quando si libera il posto di responsabile della comunicazione e Camilla torna nell’azienda fondata nel 1902 da Giulio Ferrari e poi acquistata da Bruno Lunelli. È l'inizio della sua «seconda vita». Nel libro scorrono anche gli aneddoti di una famiglia che ha accompagnato oltre un secolo di storia trentina e italiana. C’è Helmut Kohl che a Villa Margon sceglie una sedia del Seicento, facendo temere a Lunelli che non regga la sua imponente stazza. E c’è il presidente Carlo Azeglio Ciampi, che nel 2006 ha un malore nella villa sopra Trento e si sdraia sul letto dove aveva dormito Carlo V, salvo poi scherzare con i giornalisti dicendo che era stata «solo una scusa per sdraiarsi sul letto del re».

Poi il marchio trentino arriva sui palcoscenici internazionali: Londra, Hollywood, gli Oscar, i party con Elton John, fino alla Formula 1, dove le bollicine Ferrari diventano protagoniste dei festeggiamenti sul podio. A Imola, nel 2021, Camilla incontra Charles Leclerc e si presenta con una battuta: «Sono l’altra Ferrari!». Ma nel racconto resta forte il legame fra le sue due vite: quella della cooperante e quella della manager. Dalla conversione biologica dei vigneti ai progetti sociali dedicati ai bambini colpiti da guerre e povertà, fino alla scelta di destinare i proventi del libro a Save the Children. Due strade apparentemente lontane che, nella vita di Camilla Lunelli, hanno finito per incontrarsi proprio a Trento.