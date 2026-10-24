TRENTO. Ultime ore per fare scorta di libri a prezzi d’occasione e, allo stesso tempo, contribuire a una buona causa. La Biblioteca dei Frati Cappuccini, presso il convento delle Laste a Trento, apre le porte al pubblico per il tradizionale mercatino autunnale dei libri usati, con centinaia di volumi disponibili a prezzi particolarmente convenienti.

L’appuntamento è per oggi, 24 ottobre, fino alle 18 e domani dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18. I prezzi partono da appena 50 centesimi e arrivano a un massimo di 5 euro. La scelta spazia dalla narrativa alla saggistica, passando per la storia trentina, l’arte, la teologia e i libri dedicati ai più piccoli.

Tra gli scaffali non mancano anche alcune occasioni particolari, come volumi fuori catalogo ed edizioni pregiate, capaci di attirare l’attenzione degli appassionati e dei collezionisti. Durante il mercatino saranno presenti alcuni volontari, disponibili a suggerire letture e a orientare i visitatori tra le diverse sezioni.

L’iniziativa unisce la passione per la lettura alla solidarietà: l’intero ricavato delle vendite sarà infatti devoluto in beneficenza. Un’occasione per regalare o regalarsi un libro, sostenendo al tempo stesso una buona causa.