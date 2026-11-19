Quanto i nostri corpi raccontano di noi? Di come li viviamo, delle aspettative che vi riponiamo, della percezione che gli altri hanno di noi? Soprattutto - ma non certo soltanto - quando si parla di sport. E quanto attraverso il corpo, come strumento, mezzo attraverso il quale ricercare la performance, vengono alimentate visioni distorte?

Sono solo alcune delle tante questioni poste da Alessia Tuselli nel suo nuovo lavoro, «Bicipiti» (Effequ), in uscita il 26 novembre, che verrà presentato questo pomeriggio in anteprima al Café de la Paix grazie alle librerie Duepunti e Utopia.

Tuselli, ex atleta e ora docente e ricercatrice del Centro Studi Interdisciplinari di Genere dell’Università di Trento, dove lavora sui rapporti tra sport, corpi, genere e disuguaglianze, dialogherà con l’ex pallavolista Luca Vettori e Carla Maria Reale, docente del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Ateneo trentino.

«Il titolo del libro parte da un’ispirazione figlia di una mattinata in palestra, quando alle macchine ho notato che un gruppo di ragazzi mi scrutava per poi confrontare le proprie braccia con le mie, quasi per rassicurare la loro maschilità. Partendo dalla riflessione su come i bicipiti di una donna apparissero come un’anomalia, ho cercato di affrontare il tema dello sport come spazio in cui la forza viene desiderata, misurata e sorvegliata».

Una questione che - come tutte quelle della vita, con buona pace di chi nega l’esistenza del tema delle visioni e impostazioni patriarcali del mondo - riguarda anche le questioni di genere: «Categorie femminili, testosterone, iperandrogenismo, atlete trans e intersex, corpi non conformi, ciclo mestruale, dolore e medicalizzazione diventano allora nodi di una stessa domanda: chi può essere forte senza dover giustificare la propria presenza?».

Un saggio che Tuselli ha strutturato attraverso l’artificio letterario delle stanze, richiamandosi all’amata Virginia Woolf: «Quattro, legate al tema del mostrare, del resistere, dello stringere e del sollevare, per parlare di corpi, forza e anche del valore che lo sport può e deve avere anche per combattere le discriminazioni».