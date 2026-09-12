TRENTO. È entrato in vigore l’orario invernale della Biblioteca comunale, che riguarda sia la sede centrale di via Roma sia le biblioteche periferiche e il Bibliobus.

Nella sede centrale di via Roma, piano terra e primo piano sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 18.30. La sala Trentina è invece accessibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, mentre resta chiusa il sabato. L’archivio storico apre al mattino lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14 alle 18.

Orari specifici anche per la biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty, aperta lunedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, martedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 18.30.

Nelle sedi periferiche, Povo e Argentario aprono lunedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30, mentre martedì, mercoledì e venerdì l’apertura è dalle 14.30 alle 18.30. Clarina e Villazzano sono aperte lunedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e, dal martedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30.

A Gardolo la biblioteca apre lunedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e sabato dalle 9 alle 12.30. A Mattarello gli orari sono lunedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30, martedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e sabato dalle 8.30 alle 12.30.

La sede di Ravina è accessibile lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30, mentre il giovedì apre anche al mattino, dalle 9 alle 12.30. Le biblioteche di Meano e Sopramonte, infine, sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30.

Cambia anche la programmazione del Bibliobus. Il lunedì fa tappa a Sardagna dalle 16 alle 17 e a Vela dalle 17.30 alle 18.30; martedì a San Giuseppe dalle 10 alle 11 e a Spini dalle 15.30 alle 16.30. Mercoledì le fermate sono Sardagna dalle 10 alle 11, Solteri dalle 16 alle 17 e Cristo Re dalle 17.30 alle 18.30. Giovedì il servizio raggiunge Vigolo Baselga dalle 15.30 alle 16.30, mentre venerdì è ai Solteri dalle 10 alle 11, a Valsorda dalle 16 alle 17 e a San Giuseppe dalle 17.30 alle 18.30.

Tutti gli orari sono disponibili presso le sedi della Biblioteca comunale di Trento e sul sito istituzionale.