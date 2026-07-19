Prosegue Bezzecca Obbedisco, la rassegna che tra piazza Garibaldi e il Colle Santo Stefano propone visite guidate, incontri, musica e rievocazioni nei luoghi simbolo della storia della Valle di Ledro. Il programma ripercorre due momenti chiave della storia italiana: la Terza guerra d'Indipendenza, con la Battaglia di Bezzecca e il celebre "Obbedisco" di Giuseppe Garibaldi, e la Prima guerra mondiale.

Oggi, 19 luglio, alle 9.30, è in programma il momento ufficiale di Bezzecca Obbedisco. La giornata si apre con l'adunata e i saluti delle autorità in piazza Garibaldi, seguiti dal corteo accompagnato dalla fanfara fino al Colle Santo Stefano, dove si terranno la deposizione delle corone e la Santa Messa. Al termine sarà inaugurata nella chiesa del colle la mostra "Generazione G. 1848-1866", con le tavole della graphic novel di Marco Tabilio, ispirata a diari e testimonianze del Risorgimento e dedicata alle vicende dei giovani cresciuti nell'epoca di Garibaldi.

Il 25 luglio, alle 21, il colle ospiterà "Fermi in trincea – Frequenze forti e Notte in Trincea", spettacolo immersivo di Miscele d'Aria Factory. Attraverso cuffie wireless, il pubblico seguirà un percorso sonoro che collega il 1918 ai giorni nostri, raccontando l'evoluzione delle comunicazioni e gli eventi che hanno segnato il Novecento. La notte proseguirà con alcuni figuranti che dormiranno nelle trincee, rievocando la vita dei soldati.

Il programma si concluderà il 26 luglio, alle 10, con "Fermi in trincea – Living History". Grazie all'Associazione Rievocatori Storici della Valle di Ledro, il Colle Santo Stefano tornerà ad animarsi con trincee, camminamenti, tende, uniformi e postazioni ricostruite, offrendo ai visitatori un'immersione nella quotidianità del fronte durante la Prima guerra mondiale.