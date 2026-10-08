TRENTO. Sarà inaugurata venerdì 9 ottobre alle 18, nella Sala Thun di Torre Mirana, la nuova mostra del collettivo fotografico Witness Journal «Beyond Borders, Il Corno d’Africa, la sanità precaria e la rivoluzione della telepatologia».

Un viaggio tra Gibuti e Somaliland, tra fragilità e speranza, difficoltà quotidiane e nuove possibilità di crescita. Beyond Borders racconta attraverso la fotografia il prezioso lavoro della Ong Patologi Oltre Frontiera, impegnata da oltre un decennio nel migliorare l’accesso alla diagnostica oncologica, alla medicina preventiva e alla formazione del personale sanitario in una delle aree più complesse del mondo.

Attraverso l’obiettivo di Giulio Di Meo, le fotografie guidano lo spettatore tra ospedali, strutture sanitarie e territori segnati dalla precarietà, mostrando il lavoro quotidiano di medici, tecnici e operatori che cercano di garantire cure e prevenzione. Ma il racconto non si ferma agli ospedali: le immagini restituiscono anche la vita quotidiana delle comunità, le difficoltà di accesso all’acqua, all’istruzione, al cibo e ai servizi essenziali, insieme alla tenacia e alla resilienza delle persone che vivono questi territori.

L’esposizione è aperta al pubblico tutti i giorni fino a sabato 17 ottobre dalle 17.30 alle 19. Sono previste delle aperture straordinarie lunedì 12 e martedì 13 ottobre dalle 13.30 alle 14.45, mercoledì 14 dalle 10 alle 13 e sabato 17 dalle 15.30 alle 19.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’associazione Witness Journal.

C.L.