BASELGA DI PINÉ. Sarà Baselga di Piné a rappresentare il Trentino Alto Adige nell’edizione 2025-2026 di Il Borgo dei Borghi, il programma di Kilimangiaro in onda su Rai 3 e condotto da Camila Raznovich. Sono venti le località in gara, una per ciascuna regione italiana. La finale è in programma il 5 aprile 2026.



La puntata dedicata al centro dell’Altopiano di Piné è stata realizzata in autunno e ha mostrato scorci, tradizioni e identità del territorio. Dalle rive del Lago della Serraia al Lago delle Piazze, fino ai profili montani e alle eccellenze enogastronomiche, il racconto televisivo ha valorizzato il patrimonio paesaggistico e culturale locale. Dopo la messa in onda su Rai 3, il servizio è ora disponibile anche su RaiPlay.



Da domenica 1° marzo si apre la fase decisiva: il pubblico potrà votare gratuitamente online attraverso il sito ufficiale del programma, previa registrazione alla piattaforma RaiPlay. Ogni utente potrà esprimere fino a cinque voti ogni 24 ore. La votazione resterà attiva per tre settimane, fino al 22 marzo.



L’invito delle istituzioni locali è a sostenere in modo compatto la candidatura di Baselga di Piné, promuovendo l’intero territorio regionale in una vetrina televisiva nazionale. Un’occasione di visibilità per il Trentino Alto Adige, chiamato ora a scegliere e sostenere il proprio borgo in gara.