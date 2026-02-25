SANREMO. Avvio flop per il Festival di Sanremo: sono stati 9 milioni 600 mila, con uno share del 58%, i telespettatori che - secondo la Total Audience rilasciata da Auditel - hanno visto la prima serata del 76° Festival della Canzone italiana

Sono 3 milioni in meno rispetto alla prima serata dell’anno scorso.

L'anno scorso la prima serata del festival aveva raccolto in media 12 milioni 630mila telespettatori pari al 65.3%.

In termini di share la prima serata di Sanremo 2026 fa segnare il quarto miglior risultato dal 1997, quando la media del festival condotto da Mike Bongiorno fu del 58.74%. Meglio hanno fatto soltanto le ultime tre edizioni, quando la media della prima serata ha sfondato il tetto del 60%, facendo registrare il 65.3% nel 2025, sempre con Conti direttore artistico, e in total audience; il 65.1% nel 2024 e il 62.5% nel 2023, con Amadeus.

Più in dettaglio, la prima parte della prima serata di Sanremo 2026 (dalle 21.42 alle 23.34) ha raccolto in media, in termini di total audience, 13 milioni 158mila, pari al 57.7% di share; la seconda parte (dalle 23.38 all'1.32) ha avuto 6 milioni 45mila con il 58.7%. L'anno scorso la prima parte della serata di esordio del festival (dalle 21.15 alle 23.26) aveva ottenuto 16 milioni 200mila spettatori pari al 63.7%; la seconda (dalle 23.30 all'1.20) 8 milioni 300mila con il 69.3%.