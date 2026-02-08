Sarà un carnevale diffuso quello che fino al 17 febbraio animerà il centro storico e le 12 circoscrizioni con più di trenta appuntamenti in programma. Le famiglie potranno divertirsi con le sfilate di maschere e carri allegorici, dolci della tradizione e momenti di intrattenimento condiviso, per trasformare anche quest’anno i festeggiamenti di Carnevale in un’occasione comunitaria che coinvolge le associazioni del territorio.

Giostre, carri e sfilate in centro storico

I festeggiamenti sono cominciati ieri; fino al 17 febbraio, piazza di Fiera e piazza della Mostra ospitano le giostre, che saranno aperte tutti i giorni dalle 14 alle 20 e con orario esteso dalle 10 alle 20 il sabato, la domenica, giovedì 12 e martedì 17. Gli eventi sono realizzati in collaborazione con Promoevent.

Mattarello

Oggi, domenica 8 a Mattarello l’appuntamento è con il Carneval dei Matarei, che inizierà alle 10.30 con la distribuzione di brodo caldo, per poi proseguire con maccheronata e omelette al parco Ergolding. Alle 13.30, da piazza Perini comincerà la sfilata di maschere e carri allegorici per le vie del paese, con arrivo alle 14.30 in piazza Ergolding per la premiazione e dalle 14.30 alle 15.30 scuola di ballo con “Barrio latino”. L’evento è realizzato con la collaborazione del Gruppo Alpini di Mattarello, dell’associazione Gruppo Donne, Vigili del fuoco volontari di Mattarello, Gruppo carro I Begaroi, Circolo Oratorio Santi Anzoi.

Povo

Oggi, domenica 8, dal primo pomeriggio, musica, maccheronata e mascherine al piazzale dell’oratorio insieme al Gruppo Ana di Povo/Villazzano. La festa continuerà anche domenica 15.

Gardolo

Oggi, domenica 8 al piazzale Groff, dalle 12.30 comincia la festa curata dalla Pro Loco Gardolo.

Bondone

A Vigolo Baselga i festeggiamenti organizzati dall’associazione 1513 si svolgono oggi, domenica 8 febbraio a partire dalle 12, nel piazzale Vigili del Fuoco - Strada di Vigolo Baselga, 10. Anche a Sopramonte oggi, domenica 8 ci si può ritrovare insieme nel piazzale Oratorio, a partire dalle 12, per la festa curata dall’associazione Noi Oratorio del Bondone.

Meano

A Cortesano oggi, domenica 8 tutti al piazzale delle ex scuole, dalle ore 12.30, per il Carnevale organizzato dall’associazione Canopi.

La sfilata di Trento di sabato 14 febbraio.

È stata prorogata ad oggi, domenica 8 febbraio, la scadenza per aderire con il proprio carro alla sfilata in centro città e provare a vincere un premio in denaro. Chi desiderasse partecipare deve allegare alla domanda le debite certificazioni riguardo alla sicurezza (per le cui spese è possibile richiedere un contributo), redatte secondo le indicazioni emanate dal servizio Polizia amministrativa della Provincia di Trento.

Feste di Carnevale in Trentino

Proseguono in Trentino le feste di Carnevale che si svolgono praticamente in ogni paese. Questo l’elenco di quanto avviene oggi, domenica 8 e domani, lunedì 9 febbraio.

Oggi 8 febbraio, Carnevale a Pilcante, Maccheronata a cura di C.A.S Pilcante.

Carnevale a Vò Sinistro. Maccheroni al ragù, sfilata delle mascherine ed estrazione della lotteria.

Carnevale a Noriglio. Piazzale della Chiesa. Pasta al ragù e brodo e animazione per bambini.