ROMA. Una nuova fase della battaglia contro la malattia attende Antonella Elia. La showgirl, ospite di Caterina Balivo nella trasmissione di Rai 1 “La volta buona”, ha raccontato come sta affrontando questo delicato periodo della sua vita, senza nascondere le preoccupazioni per le terapie che dovrà sostenere nelle prossime settimane.

Elia è stata sottoposta a due interventi chirurgici per un tumore borderline. Il primo è stato effettuato lunedì 19 ottobre 2026 al Policlinico Gemelli di Roma, mentre il secondo risale al 13 novembre. Già attraverso i social, la showgirl aveva condiviso con i propri sostenitori alcuni momenti del suo percorso.

«Purtroppo quando si entra nella malattia ci si illude che sia un percorso a breve termine, ma a volte è un percorso a lungo termine. Dopo il secondo intervento ho ancora da fare. Cerco di prenderla meglio che posso, ma confesso che ho un tantino paura», ha raccontato Antonella Elia davanti alle telecamere.

Ad attenderla ora c'è la chemioterapia. Durante l'intervista, la showgirl ha confidato anche il proprio timore degli aghi: «Quando mi fanno le analisi del sangue le mie vene si nascondono, spariscono nel nulla».

Rispondendo alle domande di Caterina Balivo, Elia ha infine spiegato che la prima seduta di chemioterapia dovrebbe essere effettuata lunedì 30 novembre 2026.