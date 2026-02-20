TRENTO. Luca Carboni, Emma, Negramaro, Fulminacci, Gemitaiz e Madame. Questi i primi sei nomi annunciati nel pomeriggio di ieri che saranno protagonisti della seconda edizione del Trento Live Fest alla Trentino Music Arena.

L'annuncio è arrivato, decisamente a sorpresa e con diversi headliner svelati tutti insieme, ieri pomeriggio da Parole & Dintorni che ha svelato anche le date dei due weekend del Trento Live Fest che saranno quelli dal 28 al 30 agosto e dal 4 al 6 settembre. Già disponibili (dalle 18 di ieri) in prevendita su Ticketone. it i biglietti per assistere ai concerti del Trento Live Fest 2026, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, con la collaborazione della Provincia autonoma di Trento. Come accaduto lo scorso anno per l'evento nell'area San Vincenzo a Trento Sud il puzzle dei protagonisti prenderà forma nel corso delle prossime settimane ma i nomi già annunciati dalla Magellano lasciano presagire un'edizione di alto livello che ha l'obiettivo di andare oltre i numeri della passata edizione della kermesse estiva.

Ad aprire il primo weekend venerdì 28 agosto sarà Gemitaiz a Trento nell'ambito del suo Elsehwere Live Tour 2026 legato al nuovo album pubblicato alla fine dello scorso anno. Gemitaiz, romano classe'88, è oggi uno dei rapper più seguiti e rispettati della scena hip hop italiana e come accaduto lo scorso anno per Fabri Fibra sarà in grado di attirare tutti gli appassionati del genere. Sabato 29 on stage Fulminacci che in attesa di salire e sul palco dell'Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano "Stupida sfortuna" ha annunciato gli appuntamenti live di quest'estate che lo vedranno sui palchi dei festival italiani sotto la sigla di "Fulminacci all'aperto". Domenica 30 spazio a Luca Carboni che dopo il ritorno live che ha spezzato un lungo silenzio legato anche alle sue condizioni di salute ha annunciato per l'estate 2026 nuove date di "Rio Ari O Live". Luca Carboni porterà in scena un grande racconto tra musica, immagini e parole con le canzoni del suo lungo viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di intimità acustica.

"Rio Ari O" è il primo suono della voce dell'artista arrivato agli ascoltatori, ancora prima delle parole in "Ci stiamo sbagliando ragazzi", la canzone che apre il suo primo disco "... intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film". Le prime note del secondo weekend del Trento Live Fest, venerdì 4 settembre, saranno quelle di Madame che dopo aver chiuso le registrazioni del suo nuovo album ha annunciato il ritorno in concerto a distanza di tre anni del suo ultimo tour. Madame è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d'esordio e per la miglior canzone"Voce", che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti. Accanto ai riconoscimenti per il valore musicale e letterario, Madame ha collezionato finora 33 certificazioni tra platino e oro in soli 2 anni e ha conquistato il pubblico in un tour sold out. Una delle voci più amate della musica leggera italiana del terzo millennio, quella di Emma, sarà protagonista della notte del 5 settembre.

Emma Marrone nel corso di oltre quindici anni di carriera, Emma ha pubblicato 7 album di inediti, duettato e collaborato con i più importanti artisti italiani (tra gli altri Pino Daniele, Franco Battiato, Francesco De Gregori a Gianna Nannini), vinto nel 2012 il Festival di Sanremo con il brano "Non è l'inferno" e ricevuto molti riconoscimenti per le vendite dei suoi album, singoli e live, premiati come dischi d'oro, di platino e multiplatino. Lo scorso ottobre ha iniziato una nuova fase della sua carriera artistica con il brano Brutta Storia. Domenica 6 saranno i Negramaro a chiudere il Trento Live Fest in una data del loro tour "Negramaro. Una storia ancora semplice Live 2026" che racconta il percorso di una tra le più importanti rock band italiane legate alla voce e al carisma di Giuliano Sangiorgi.