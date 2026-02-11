TRENTO. //Less (qui nella foto) è un gruppo fortemente rock dall’atipica formazione a due bassi e batteria. Musicalmente vengono avvicinati ai primi Nirvana o come i più recenti Metz, grazie anche ad un rock distorto sostenuto da una batteria martellante ma che non tralascia la melodia spesso giocata sull’intrecciarsi delle due voci.

Dopo aver pubblicato nel 2023 una musicassetta come quelle su cui i più vecchi tra di noi registravano le proprie personali playlist su nastro, nel 2025 arrivano al loro esordio su vinile. Una dinamica classica negli anni novanta, ma viva ancora oggi per molte band e che può ancora regalare ottime soddisfazioni. Infatti, la band viene notata in America dove due case discografiche indipendenti stampano in vinile tutta la loro musica.

Le dinamiche che caratterizzano la storia dei //Less non si trovano solo all’estero, ma anche Trento ha una sua scena sotterranea sempre più diffusa e in evoluzione. I Drawer che apriranno la serata ne sono la perfetta dimostrazione. Quartetto al suo esordio assoluto, ma con alle spalle esperienze che già sono dei classici per gli appassionati locali.

A completare la formazione la chitarrista dei So Vixen dalla vicina Verona. Si definiscono “moderate rock” e i riferimenti dovrebbero trovarsi tra le linee dilatate del post-rock e le articolate strutture del math-rock che mercoledì saranno rese pubbliche nel loro primo concerto.