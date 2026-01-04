VOLANO. E’ toccato a Michele, di Volano, “opperaio” come si definisce lui nella presentazione, all’azienda Opt SurgiSystems che produce tavoli operatori innovativi e tecnologicamente avanzati, giocare nel preserale di Rai1 Affarti Tuoi. Dopo 19 puntate, il 37enne ricciolino soprannominato da Stefano De Martino e dai compagni di avventura “Piero Peluche”, per il suo aspetto, si è presentato in compagnia della fidanzata, Magalì, un bel personaggio, commessa nella vita, artista materica per aspirazione, ricca di piercing e tatuaggi, sul collo la scritta “Senza giudizio” ed il disegno del dente sopraindicato e quindi “Not Today”.



Dopo il “Da questo momento sono affari tuoi!” si apre la partita di Michele, con il pacco numero 14. Nei primi sei tiri trova, purtroppo, due rossi importanti da 50mila e 75mila euro. Il Dottore a questo punto offre, per i trentini, i prevedibili 33 mila euro, che vengono rifiutati; quindi si aprono tre blu in sequenza ed a seguire la proposta del cambio. Michele accetta lasciando il pacco 14 per continuare con il 13.



Nel suo pacco Michele aveva 20 euro, quindi però elimina i 100mila e poi Gennarino. L’offerta successiva è di nuovo da 33mila euro che rifiuta, andando avanti con un tiro sfortunato che elimina i 300mila euro, premio più alto in palio nel quiz. Le carte proposte dal Dottore indicano ancora il cambio che Michele con Magalì rifiuta e si va avanti; eliminati in sequenza 15mila e 200.000 restano in gara solo i 20mila, il Dottore prova a mandarli a casa con un assegno da 3mila euro, che viene tritato senza remore da Magalì.



La partita entra nella fase più calda ed i due fidanzati trovano anche i 20mila euro, unico rosso rimasto. Ciò significa che si giocherà con la regione fortunata. Per la prima estrazione scelgono la Basilicata, che non esce da ben due stagioni di gioco, per i 50 mila l’Emilia Romagna. La regione fortunata era la Puglia e così Michele e Magalì tornano a Volano a mani vuote ma soddisfatti della gita in treno e di aver visitato Roma che non conoscevano.