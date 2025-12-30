TRENTO. Da mercoledì 7 gennaio alle 21.25 sarà in onda in prima tv assoluta su DMAX (canale 52) "Affari d'occasione" (9x60’), una produzione Giuma per Warner Bros Discovery con il sostegno di Trentino Film Commission.



La serie è ambientata nel "Mercato delle Occasioni" di Susegana, il paradiso dell’usato dove oggetti di ogni tipo trovano nuova vita: alle porte di Treviso, ogni giorno Thomas e la sua squadra si destreggiano tra montagne di oggetti e decine di clienti pronti a vendere o comprare. Da libri ed elettrodomestici a mobili, accessori firmati e pezzi da collezione, ogni articolo nasconde una storia e un possibile affare.



Da sempre DMAX racconta mondi in cui la contrattazione, il valore degli oggetti e le relazioni umane sono al centro della scena. “Affari d'occasione” porta questo racconto in Italia attraverso un progetto originale, radicato nel territorio, che segue la vita quotidiana di un’attività commerciale a conduzione familiare diventata negli anni un punto di riferimento per la comunità.Tra scaffali pieni di oggetti e trattative che prendono forma, il negozio diventa il cuore pulsante di un microcosmo fatto di relazioni e nuove opportunità, in cui ogni affare è il risultato di un equilibrio sottile tra intuito e esperienza.



Il meccanismo è semplice: Thomas valuta gli oggetti, li mette in conto vendita e, se trovano un compratore, il negozio incassa la sua percentuale. C’è chi porta tesori senza saperlo e chi tenta di rifilare paccottiglia a peso d’oro. Sta a Thomas e alla sua squadra composta da Ilaria, Sara, Maila e Marco fiutare l’affare e convincere i clienti che il prezzo giusto è quello che decidono loro. Tra contrattazioni serrate, scoperte inaspettate e momenti esilaranti, il Mercato delle Occasioni è un mondo dove tutto può cambiare di mano e ogni oggetto può trasformarsi in un piccolo colpo di fortuna.



“Affari d'occasione" (9x60’), della società trentina Giuma produzioni, con il sostegno della Film Commission, sarà in onda su DMAX al canale 52 del Digitale Terrestre, Tivùsat canale 28.