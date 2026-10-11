MILANO. È morta nel pomeriggio a Milano, all’età di 96 anni, Wilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice televisiva tra i volti più amati dello spettacolo italiano. A confermare la scomparsa è stato il nipote Fabio De Angelis, che le ha dedicato un commovente messaggio sui social.

Nata a Milano l’8 aprile 1930, aveva iniziato la carriera nel mondo del jazz, conquistando nel 1956 il titolo di «reginetta del jazz italiano». Tre anni dopo il debutto al Festival di Sanremo con Nessuno e Per tutta la vita. Sul palco dell’Ariston sarebbe tornata complessivamente nove volte, ottenendo il terzo posto nel 1960 con Quando vien la sera, interpretata insieme a Joe Sentieri. Tra i suoi successi anche Patatina, diventata popolarissima nel 1961.

Una carriera ricca di incontri e collaborazioni, dal lavoro radiofonico con Corrado al duetto con Mina a Canzonissima. Alla fine degli anni Settanta, grazie all’incontro con Paolo Limiti, arrivò la svolta televisiva: programmi come Telemenù, Sale, pepe e fantasia e A pranzo con Wilma la trasformarono in una delle pioniere della cucina in televisione.

Negli anni successivi continuò a lavorare tra musica, cinema e televisione, incidendo nuovi dischi e partecipando anche a produzioni come I promessi sposi e Femmine contro maschi. A salutarla è stato il nipote Fabio De Angelis: «Ciao zia Wilma. Le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore». E ancora: «Alla fine hai vissuto una vita degna di essere vissuta. Ciao zia, alla prossima vita».