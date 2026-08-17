LOS ANGELES. È morta a 36 anni Hayden Panettiere, attrice americana conosciuta soprattutto per Heroes e Nashville. La scomparsa è stata confermata dal suo agente. Le cause della morte non sono state rese note.

La notorietà internazionale era arrivata nel 2006 con Claire Bennet, la cheerleader capace di rigenerarsi nella serie Heroes. In seguito Hayden Panettiere aveva interpretato Juliette Barnes in Nashville ed era apparsa anche in Scream 4 e Scream VI.

L'attrice lascia la figlia Kaya, nata nel 2014 dalla relazione con l'ex pugile Wladimir Klitschko. Negli ultimi anni aveva raccontato pubblicamente anche i momenti più difficili della sua vita, parlando di dipendenze, depressione post-partum e violenza domestica.