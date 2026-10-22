TRENTO. All’interno della già ricca programmazione curata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara, nella Stagione 2026/2027 non poteva di certo mancare la consueta proposta più ‘pop’. Un’offerta particolarmente apprezzata dal pubblico regionale, che nelle ultime annate ha riempito l’Auditorium S. Chiara di Trento per gli spettacoli dell’AUDIPOP. Da quest’anno, però, la programmazione si allarga ed arriva anche nella città di Rovereto grazie alla nuova Stagione di ROVERETO POP. Due cartelloni, dieci imperdibili appuntamenti per tutta la famiglia (sei a all’Auditorium S. Chiara di Trento e quattro all’Auditorium Melotti di Rovereto), in compagnia di alcuni degli artisti più noti del teatro e dello spettacolo. Il tutto sempre nel segno della qualità, della multidisciplinarietà e della varietà di linguaggi, tra musica, teatro, cabaret, stand up comedy, divertimento, momenti di riflessione e grande intrattenimento.

AudiPop

Da sempre luogo dedicato ai grandi eventi, l’Auditorium S. Chiara aprirà le proprie porte alla nuova programmazione dell’Audipop martedì 3 novembre con “Breaking Brecht – sing’n’song cabaret. Lo strano caso di Bertolt Brecht”. Scritto e diretto da Giovanna Gra, lo spettacolo racconta la vita artistica e personale di Bertolt Brecht, attraverso le voci di tre strepitose attrici come Veronica Pivetti, Manuela Mandracchia e Lucia Vasini, pronte ad offrire alla platea di Trento un viaggio frenetico attraverso il Novecento intrecciando figure storiche e icone culturali in chiave ironico-rivoluzionaria-musicale.

Il secondo spettacolo, in programma martedì 24 novembre, vedrà in scena l’attrice Anna Della Rosa con “Accabadora”, spettacolo di Veronica Cruciani tratto da uno dei più bei romanzi di Michela Murgia, nonché uno dei libri più letti in Italia negli ultimi anni (vincitore del Premio Campiello 2010). Il testo teatrale è scritto da Carlotta Corradi su richiesta della regista, che da subito ha pensato di farne un monologo partendo dal punto di vista di Maria, la figlia di Bonaria Urrai, l’accabadora di Soreni, paesino immaginario della Sardegna.

A seguire, martedì 26 gennaio, spazio ad un’icona del cabaret e del teatro italiano come Paolo Rossi che, insieme a Bebo Storti e Caterina Gabanella, porterà a Trento il suo spettacolo “L’opera del delinquente – Il battesimo del fuoco”, lavoro che prende forma all’interno e all’esterno di un cabaret notturno, reale e mitologico insieme. Tra musica e canzoni che accompagnano la scena, Paolo Rossi usa la rievocazione di un luogo e di un’epoca (quella del cabaret a Milano) per rigenerare la risata, tornando a una comicità che nasce dalla vita, dal rischio e dalla libertà del teatro dal vivo.

Martedì 16 febbraio, Antonio Ornano – interprete di straordinaria versatilità comica e narrativa (conosciuto al grande pubblico anche per i suoi monologhi a Zelig), sarà il protagonista di “Il bar sotto il mare”, spettacolo che porta in scena una selezione di storie e personaggi che popolano uno dei libri più amati di Stefano Benni, scrittore e umorista tra i più celebri della letteratura italiana contemporanea: un mosaico di racconti che mescolano satira, poesia, comicità surreale e improvvisi affondi di umanità. Sul palco, accanto a Ornano ci sarà anche Gaia Elisa Rossi, attrice, cantante, ballerina e illusionista.

Con “Out Office”, in programma mercoledì 10 marzo, la stand up comedienne Giorgia Fumo guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le sfide e le assurdità della vita da ufficio, analizzando come il mondo del lavoro sia radicalmente mutato negli ultimi quindici anni. Con il suo stile tagliente e ironico porterà in scena un ritratto vivace e autentico di un microcosmo in cui, volenti o nolenti, trascorriamo gran parte delle nostre giornate.

Sesto e ultimo appuntamento dell’AudiPop in compagnia degli Oblivion, che martedì 13 aprile saranno in scena con “Win for life”, il loro nuovo musical fatto di inganni, colpi di scena e personaggi assurdi, per la regia di Giorgio Gallione. Il tutto all’insegna di una narrazione esplosiva, un ritmo serrato ed una cascata di canzoni irresistibili che regaleranno al pubblico ottanta minuti di divertimento assoluto.

Rovereto Pop

Il primo appuntamento della programmazione ‘pop’ a Rovereto, sabato 16 gennaio, vedrà salire sul palco dell’Auditorium Melotti l’attrice e performer Arianna Porcelli Safonov con “Odiario”, il suo show più vicino alla stand-up americana degli anni ’80. Un progetto dedicato ai ricordi dell’adolescenza attraverso la rilettura dei suoi diari segreti, scritti a partire dal 1993 sino ad oggi, in grado di offrire una vergognosa carrellata di tutto ciò che si deve subire per poter finalmente poter dire di essere diventati grandi.

Spesso definito come un istrionico ‘acrobata della parola’, Alessandro Bergonzoni sarà in scena a Rovereto sabato 13 febbraio con il suo ultimo lavoro dal titolo “Arrivano i Dunque (Avanotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca)”. Tra comicità surreale, filosofia e provocazione intellettuale, Bergonzoni conduce lo spettatore verso un’indagine sul presente, sul linguaggio e sulla necessità di inventare nuove regole e una nuova realtà che, con un neologismo, lo stesso artista chiama “Crealtà”.

Sabato 20 marzo sarà invece il turno dell’attrice e comica Alice Mangione, in scena al Melotti con il suo nuovo monologo dal titolo “Galattica”. Guidata da un navigatore spaziale indisciplinato e visionario, Alice Mangione accompagnerà il pubblico in un viaggio tra pianeti, costellazioni e buchi neri per esplorare il territorio più misterioso di tutti: quello umano. Tra monologhi, musica e interazioni col pubblico, “Galattica” è una mappa comica e poetica del nostro disordine.

Ultimo appuntamento di Rovereto Pop, sabato 17 aprile, in compagnia del comico e stand up comedian Daniele Gattano (attualmente tra i co-conduttori de Le iene) e del suo “Minimi sistemi e poco altro”, spettacolo di stand-up comedy che parte dalle epistole di alcuni personaggi storici, nato con l’unico obiettivo di smentire Cesare Pavese.

C.L.